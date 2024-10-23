"Путін може уникнути мобілізації": експерт назвав кількість військових КНДР, яка покриває місячну потребу РФ

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"На сьогодні відомо про десять тисяч військовослужбовців КНДР, які поповнюють російську армію. Це число відповідає місячній потребі армії РФ у мобілізаційних ресурсах. Таким чином, 10 тисяч корейців покривають цю потребу, що надає росіянам щонайменше місяць фори", - зауважив Лакійчук.

За словами керівника безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI", якщо ж кількість північнокорейських військовослужбовців збільшиться до 30 тисяч, то армія РФ отримає три місяці фори для поповнення.

"У випадку, якщо це число значно зросте, Путін може уникнути мобілізації, якої так боїться, заповнюючи свої ряди корейськими військовослужбовцями. Це може серйозно вплинути на хід бойових дій", - наголосив Лакійчук.

Військова співпраця Росії та КНДР. Що відомо

Kyiv Post 4 жовтня повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових із КНДР, які проводили консультації з російською армією.

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен 8 жовтня попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції в Брюсселі 17 жовтня повідомив, що росіяни планують підготувати 10 тис. північнокорейських військових та залучити їх до війни в Україні.

Начальник ГУР МО Кирило Буданов поінформував, що на сході Росії перебуває близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні. За його словами, перший підрозділ у складі 2600 солдатів вирушить до Курська, де Україна встановила плацдарм.

Україна надала Північноатлантичному альянсу розвідувальну інформацію про участь військових з Північної Кореї у війні на боці Росії та попросила надати відповідні дані держав НАТО Києву.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що участь північнокорейських військових у війні проти України на боці РФ означатиме "значну ескалацію".

Пізніше стало відомо, що Південна Корея розглядає можливість надання Україні допомоги у вигляді своїх військових та даних розвідки у відповідь на дії Північної Кореї, яка відправила своїх військових воювати на боці РФ.

22 жовтня повідомлялось, що Північна Корея відправила на територію Росію не тільки піхотинців, але й пілотів військових літаків.











