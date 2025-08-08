Путін накопичить засоби, і, коли треба, буде шквал: майор ЗСУ в відставці Лапін про повітряне перемир'я

Про це в ефірі Еспресо заявив майор ЗСУ у відставці Ігор Лапін.

"Повітряне перемир'я, звичайно, вигідне для цивільних міст. Але дивімось відверто. Чи розбомбив Путін те, що хотів? Енергосистему нашу і так далі? Він фактично знищив левову частину того, до чого зміг дібратися. Хто більше зараз страждає, якщо говоримо в плані країни? Звичайно, Україна страждає, тому що гинуть мирні", - сказав він.

На думку Лапіна, Путін нібито готовий припинити вбивати мирне населення для того, щоб ми не чіпали його нафтопереробні заводи, щоб ми не чіпали його гроші.

"Оце єдине, на що він може піти. Але це все буде Фількіна грамота. Чому? Путін накопичить. І в потрібний момент, коли йому треба буде далі продовжувати свої агресивні наступальні дії, просто буде такий шквал вибухових речей, які прилетять нам на голови, що навіть важко собі уявити. Але в цьому ключі, як тільки буде повітряне перемир'я, Трамп і такі самі, як Орбан і Фіцо, скажуть: так уже ж повітряне перемир'я - то нащо українцям давати системи Patriot? Нащо їм давати додаткові ракети Patriot? То вже ж усе - вже ж повітряне перемир'я", - зазначив майор.

Лапін вважає, що ці речі вигідні в першу чергу Росії.

"Якщо виходити з концепції, що вони далі будуть нас атакувати через місяць, через два чи через пів року. Ще раз наголошую, перемир'я і мир - це різні речі. Якщо немає мирної угоди, зафіксованої міжнародними партнерами з певними видами гарантій, все інше не має абсолютно ніякого значення", - підсумував він.

Що передувало

У середу, 6 серпня, спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф прибув до Москви, де зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Їхній діалог тривав близько трьох годин. За словами глави Білого дому, переговори були продуктивними.

Цього ж дня президенти України Володимир Зеленський і США Дональд Трамп провели телефонну розмову, до якої долучилися також європейські лідери.

7 серпня Зеленський провів розмови з Мерцом, Макроном і фон дер Ляєн щодо мирного процесу.

8 серпня Зеленський закликав партнерів посилити тиск на Росію, аби змусити Москву припинити вогонь.