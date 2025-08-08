Путін накопичить засоби, і, коли треба, буде шквал: майор ЗСУ в відставці Лапін про повітряне перемир'я
Повітряне перемир'я вигідне в першу чергу Росії, якщо виходити з концепції, що вони далі будуть нас атакувати
Про це в ефірі Еспресо заявив майор ЗСУ у відставці Ігор Лапін.
"Повітряне перемир'я, звичайно, вигідне для цивільних міст. Але дивімось відверто. Чи розбомбив Путін те, що хотів? Енергосистему нашу і так далі? Він фактично знищив левову частину того, до чого зміг дібратися. Хто більше зараз страждає, якщо говоримо в плані країни? Звичайно, Україна страждає, тому що гинуть мирні", - сказав він.
На думку Лапіна, Путін нібито готовий припинити вбивати мирне населення для того, щоб ми не чіпали його нафтопереробні заводи, щоб ми не чіпали його гроші.
Читайте також: Мир під прицілом: чому перемир’я на умовах Росії означає нову хвилю терору
"Оце єдине, на що він може піти. Але це все буде Фількіна грамота. Чому? Путін накопичить. І в потрібний момент, коли йому треба буде далі продовжувати свої агресивні наступальні дії, просто буде такий шквал вибухових речей, які прилетять нам на голови, що навіть важко собі уявити. Але в цьому ключі, як тільки буде повітряне перемир'я, Трамп і такі самі, як Орбан і Фіцо, скажуть: так уже ж повітряне перемир'я - то нащо українцям давати системи Patriot? Нащо їм давати додаткові ракети Patriot? То вже ж усе - вже ж повітряне перемир'я", - зазначив майор.
Лапін вважає, що ці речі вигідні в першу чергу Росії.
"Якщо виходити з концепції, що вони далі будуть нас атакувати через місяць, через два чи через пів року. Ще раз наголошую, перемир'я і мир - це різні речі. Якщо немає мирної угоди, зафіксованої міжнародними партнерами з певними видами гарантій, все інше не має абсолютно ніякого значення", - підсумував він.
Що передувало
У середу, 6 серпня, спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф прибув до Москви, де зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Їхній діалог тривав близько трьох годин. За словами глави Білого дому, переговори були продуктивними.
Цього ж дня президенти України Володимир Зеленський і США Дональд Трамп провели телефонну розмову, до якої долучилися також європейські лідери.
7 серпня Зеленський провів розмови з Мерцом, Макроном і фон дер Ляєн щодо мирного процесу.
8 серпня Зеленський закликав партнерів посилити тиск на Росію, аби змусити Москву припинити вогонь.
- Біла Церква
