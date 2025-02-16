Путін не хоче припинення війни, але трохи боїться Трампа, - Зеленський

Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю NBC News.

"(Путін) не хоче миру. Але я думаю, що він дійсно трохи боїться президента Трампа, і я думаю, що у президента є такий шанс, він сильний, і він дійсно може підштовхнути Путіна до мирних переговорів", - сказав Зеленський.

Глава держави також застеріг, що ніхто, зокрема й Трамп, не повинен сприймати слова Путіна за чисту монету.

"Не довіряйте Путіну. Не вірте лише словам про припинення вогню", - зазначив Зеленський, посилаючись на досвід спроби досягти мирної угоди з Росією у 2019 році, яка зрештою зірвалася.

Відповідаючи на запитання, що б він сказав Путіну, якби вони зустрілися для мирних переговорів, Зеленський назвав російського диктатора "вбивцею" і "терористом".

"Він вбивця, і він ніколи не зміниться. І тому це діалог з терористом. Це діалог з убивцею. У мене немає такої сили, достатньої сили, щоб змусити його відступити. Тому я змушений про це говорити. Щоб наші союзники надали мені таку силу, яка допоможе його витіснити", - наголосив президент України.