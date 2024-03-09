Путін незадоволений станом війни, але його цілком влаштовує стан економіки та російського суспільства, - політолог Морозов

Про це Морозов розповів у етері Еспресо



"Кремль, це дуже добре видно, розраховує на те, що щось станеться. Зокрема, наприклад хусити на Близькому Сході створять проблеми, Китай щось розпочне, Захід якось сам занепаде, українці втомляться тощо. Це такий стан очікування того, що щось саме хитнеться в бік Кремля. Але, з іншого боку, це викликає тривогу. Тому що Путін показав у минулому, що він може довго чекати. Та водночас зараз добре видно, що сама ця війна трансформувала російське суспільство в гірший бік. Путін зараз у ситуації, коли він через 10 днів отримає 85% на своїх "виборах"Б, тобто референдумі про довіру, при чому з великою явкою", - пояснив він.



За словами Морозова, російське населення готове терпіти будь-які репресії путінського режиму.



"По його посланню федеральним зборам видно, що він війною, можливо, незадоволений, як вона відбувається, але тим, як у нього економіка стоїть, задоволений і задоволений станом російського суспільства. Воно йому подобається. Російське населення переродилося, набуло остаточної форми конформістського суспільства, яке готове піти куди завгодно, витерпіти будь-які репресії щодо себе. І саме це створює доволі небезпечну ситуацію для якогось наступного рішення Кремля", - додав він.

Путін під час звернення до федеральних зборів заявив, що РФ не планує нападати на Європу, але має зброю, яка може вражати цілі на її території.

Також він зазначив, що чутки про розміщення Росією ядерної зброї у космосі – це спроба втягнути РФ у перемовини, вигідні США.

Аналітики з ISW зазначили, що Путін під час нещодавнього виступу використовував риторику про переговори та ядерну зброю для того, щоб привернути увагу Заходу.



