Путін погрожує перезапустити Запорізьку АЕС, - WSJ
Путін повідомив МАГАТЕ, що Кремль планує перезапустити українську Запорізьку АЕС, яка наразі перебуває під російською окупацією. Це значно підвищує ризики інциденту на найбільшій атомній станції Європи
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Міжнародне агентство з атомної енергії у Відні отримало технічні звіти, написані невеликою групою інспекторів, яких воно відрядило на станцію, з яких випливає, що Росія прагне повернути Запорізьку АЕС в експлуатацію вже цього року.
За словами європейських дипломатів, знайомих з цим питанням, мета Росії, схоже, полягає в тому, щоб повернути в експлуатацію хоча б один реактор. Один з дипломатів сказав, що Росія може зробити це до 40-ї річниці підключення станції до електромережі Радянського Союзу в грудні.
Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі минулого місяця відвідав російський курорт Сочі для зустрічі з Путіним і головою московської атомної компанії "Росатом". Гроссі запитав, чи буде перезапущена станція, як стверджують люди, знайомі з дискусіями. Путін сказав, що точно буде. Російські чиновники не розповіли про плани чи терміни.
WSJ вважає, що перезапуск реактора на ЗАЕС стане технічним викликом і символічною віхою для Росії, "нормалізуючи" захоплення станції, яка забезпечувала близько п’ятої частини електроенергії в Україні до 2022 року.
Wall Street Journal поспілкувався з багатьма людьми, що працювали на станції, які сумніваються, що Росія має достатньо техніків, щоб зробити це безпечно і успішно. Це також створить нову безпекову загрозу, яка вже є настільки серйозною, що рада директорів МАГАТЕ провела екстрене засідання в четвер, щоб обговорити нещодавні атаки безпілотників.
- 7 квітня гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив про 3 прямі влучання в захисні конструкції головного реактора Запорізької АЕС. Росіяни звинуватили в обстрілі ЗСУ. Представник ГУР МОУ Андрій Юсов своєю чергою запевнив, що Україна не причетна до "жодних збройних провокацій на території незаконно окупованої Росією ЗАЕС". Високий представник ЄС Жозеп Боррель 9 квітня заявив, що окупаційні війська повинні залишити станцію.
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