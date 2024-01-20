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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

Путін, вичікуючи вибори у США, точно готується розпочати наступальні дії, - Фейгін

20 січня, 2024 субота
18:04
Війна з Росією Володимир Путін

Російський опозиційний політик Марк Фейгін в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському, зазначив, що наступальні дії армії РФ можна припустити на сході України, бо на півдні та півночі ситуація для противника складніша

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Путін, звісно, попри вичікувальну позицію до періоду виборів у США, точно готується й розпочне якісь наступальні дії на сході, можливо, на півдні. На півдні складніше, але на сході можна припустити", - зауважив російський опозиційний політик.

За його словами щодо загрози наступу з білоруського напрямку, то Путін витримає паузу. Якщо спробувати втягнутися знову через Білорусь у якісь бойові дії, виникає проблема з Лукашенком, який розуміє, що Україна відповість. Україна вже має засоби, щоб дострелити до його резиденції, убити когось із його оточення. І ніхто вже не панькатиметься, як це було в лютому 2022 року. І оборонна лінія з Білоруссю дуже міцна, бо Київ поряд. І заміновано все, отже, легко не буде.

"А ось на Харків, Суми або Чернігів – тут поки що питання відкрите. Чи може розпочати Росія з території РФ атаку саме на ці прикордонні міста? Чи можна такого очікувати? Це відкрите питання. На мою думку, більша ймовірність такої операції, ніж вторгнення з території Білорусі. Тому що сам Лукашенко до останнього опиратиметься такому розвитку подій, адже розуміє, що це не залишить йому жодних шансів, він не має вже відносин із Заходом, і зрозуміло, які в нього стосунки з Кремлем. Але з Україною сякий-такий негласний паритет існує – ти нас не чіпаєш, не дозволяєш нової Бучі й подібного жаху, який був, а ми поки що терпимо це все. І цей статус-кво Лукашенка влаштовує. А якщо цю ситуацію рухати, то хтозна. До Путіна не дотягнешся, а до Лукашенка набагато простіше, ось у цьому справа. Тому я вважаю, що там буде все набагато складніше. Навіть, якщо це станеться, у Лукашенка не питатимуть", - резюмував Марк Фейгін.

  • Протягом минулої доби на фронті між російськими окупантами й українськими захисниками відбулося 103 бойових зіткнення. Сили оборони відбили 33 атаки росіян на Авдіївському напрямку і ліквідували ще 750 військових РФ.
  • 20 січня командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що окупанти збільшили активність бойової авіації на Авдіївському напрямку.
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Харків
Володимир Путін
Олександр Лукашенко
Суми
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вибори у США
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