Путіну є через що перейматися: Селезньов про можливість появи Tomahawk в України

Про це в етері Еспресо розповів військовий експерт Владислав Селезньов, полковник запасу ЗСУ, речник Генерального штабу ЗСУ (2014-2017).

"Останнім часом ми дедалі частіше чуємо про ймовірне отримання Україною американських ракет Tomahawk. Це насправді буде чудовою новиною і не лише тому, що ці ракети здатні долати відстань до 2400 км і нести до цілі близько 450 кг вибухівки, але вони ще досить складні для ураження. Адже досвід сучасних війн нам говорить про те, що дуже рідко російські системи С-300 та С-400 спроможні були завадити впливу цих ракет. Я маю на увазі події на Близькому Сході, а саме на території Сирійської Арабської Республіки, де відбулося очне протистояння двох типів ракет - від комплексу С-400 та Tomahawk - і беззаперечним лідером вийшли саме американські ракети", - зауважив Владислав Селезньов.

На його думку, страх Путіна та його оточення в першу чергу в тому, що Україна, отримавши ракети Tomahawk, буде руйнувати військові та оборонно-промислові об'єкти РФ.

"Путін, сказавши про посилення російського ППО, лукавить, адже територія РФ - дуже велика, де є багато важливих стратегічних об'єктів, які не так надійно захищені, як Кремль, Москва, Московська область. За таких умов у Tomahawk з'являються певні можливості. Дальність 2400 км - майже 60 регіонів РФ: якщо подивитися на мапу, то це Мурманськ на півночі та Тюмень на сході - величезна кількість об'єктів як оборонної промисловості, так і нафтопереробної, місць зберігання пального - все це може опинитися в зоні ураження. А 450 кг вибухівки гарантовано зруйнують будь-який захист, навіть дуже високого рівня. За таких умов Путіну є через що перейматися. Думаю, Tomahawk можуть бути дієвим аргументом у переговорному треці між Києвом та Москвою", - резюмував військовий експерт.