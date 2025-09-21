На прохання Естонії вперше скликається екстренне засідання Радбезу ООН: яка причина

Про це із посиланням на Міністерство закордонних справ Естонії повідомляє ERR.

22 вересня о 10:00 за нью-йоркським часом (17:00 за естонським часом) Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй скликає екстрене засідання у відповідь на порушення Росією повітряного простору Естонії минулої п'ятниці, 19 вересня.

Читайте також: "Туреччина подала приклад 10 років тому". Міністерка оборони Литви та президент Чехії Павел закликали збивати літаки РФ у небі над НАТО

Це вперше за 34 роки членства Естонії в ООН, коли країна офіційно просить про скликання екстреного засідання Ради Безпеки.



"19 вересня три озброєні російські винищувачі увійшли в повітряний простір Естонії на 12 хвилин, порушивши територіальну цілісність Естонії та Статут ООН, який забороняє загрозу силою або її застосування", – заявив міністр закордонних справ Маргус Цахкна.



Міністр зазначив, що це порушення повітряного простору є частиною ширшої моделі поведінки Росії, спрямованої на випробування рішучості Європи та НАТО. Також він нагадав про нещодавні порушення Росією повітряного простору Польщі та Румунії.

Читайте також: Міноборони Естонії показало карту з траєкторією руху російських МіГів. Експерт з Ізраїлю пояснив, чому російські винищувачі рухалися саме таким чином



"За кілька днів до порушення естонського повітряного простору Росія направила 19 дронів у повітря Польщі та один ударний дрон перебував у повітрі Румунії близько години. Це не поодинокі інциденти, а частина ширшої схеми ескалації з боку Росії, як регіональної, так і глобальної. Така поведінка вимагає міжнародної відповіді", — сказав Цахкна.

Естонія, яка є членом ЄС і НАТО, є одним із найбільш рішучих прихильників України і вважає, що такі дії Росії потребують негайної міжнародної реакції.

"Поведінка Росії несумісна з обов’язками постійного члена Ради Безпеки ООН. І такі дії були б неприйнятними з боку будь-якої держави-члена ООН", – додав міністр закордонних справ.

