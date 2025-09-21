Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
На прохання Естонії вперше скликається екстренне засідання Радбезу ООН: яка причина

На прохання Естонії вперше скликається екстренне засідання Радбезу ООН: яка причина

Адріана Муллаянова
21 вересня, 2025 неділя
15:21
Війна з Росією Естонія

Міністерство закордонних справ Естонії заявило 21 вересня, що Рада Безпеки ООН проведе екстрене засідання 22 вересня 2025 року після вторгнення трьох російських літаків у її повітряний простір

Зміст

Про це із посиланням на Міністерство закордонних справ Естонії повідомляє ERR.

22 вересня о 10:00 за нью-йоркським часом (17:00 за естонським часом) Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй скликає екстрене засідання у відповідь на порушення Росією повітряного простору Естонії минулої п'ятниці, 19 вересня

Читайте також: "Туреччина подала приклад 10 років тому". Міністерка оборони Литви та президент Чехії Павел закликали збивати літаки РФ у небі над НАТО 

Це вперше за 34 роки членства Естонії в ООН, коли країна офіційно просить про скликання екстреного засідання Ради Безпеки.
 

"19 вересня три озброєні російські винищувачі увійшли в повітряний простір Естонії на 12 хвилин, порушивши територіальну цілісність Естонії та Статут ООН, який забороняє загрозу силою або її застосування", – заявив міністр закордонних справ Маргус Цахкна.
 

Міністр зазначив, що це порушення повітряного простору є частиною ширшої моделі поведінки Росії, спрямованої на випробування рішучості Європи та НАТО. Також він нагадав про нещодавні порушення Росією повітряного простору Польщі та Румунії.

Читайте також: Міноборони Естонії показало карту з траєкторією руху російських МіГів. Експерт з Ізраїлю пояснив, чому російські винищувачі рухалися саме таким чином
 

"За кілька днів до порушення естонського повітряного простору Росія направила 19 дронів у повітря Польщі та один ударний дрон перебував у повітрі Румунії близько години. Це не поодинокі інциденти, а частина ширшої схеми ескалації з боку Росії, як регіональної, так і глобальної. Така поведінка вимагає міжнародної відповіді", — сказав Цахкна.

Естонія, яка є членом ЄС і НАТО, є одним із найбільш рішучих прихильників України і вважає, що такі дії Росії потребують негайної міжнародної реакції.

"Поведінка Росії несумісна з обов’язками постійного члена Ради Безпеки ООН. І такі дії були б неприйнятними з боку будь-якої держави-члена ООН", – додав міністр закордонних справ.
 

  • В ніч на 10 вересня, Рада Безпеки ООН провела екстрене засідання на прохання Польщі для обговорення порушення польського повітряного простору Росією.
  • Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас засудила вторгнення російського дрона в повітряний простір Румунії.
Теги:
Новини
Світ
Росія
ООН
Європа
Естонія
російська армія
Дипломатія
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
21 вересня
15:38
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ атакує Україну ударними дронами вдень 21 вересня: в Запоріжжі працює ППО
15:32
атака дронами, шахед, герань
Росіяни під час атаки на Ніжин скинули з дрона вибухівку на автостраду. Це вперше
15:27
Ексклюзив
Будівництво Нацмеморіалу у Мархалівці по спрощеній процедурі матиме наслідки, - мешканка села Чеченкова
15:00
Аналітика
штучний інтелект
Влада алгоритмів: чи дійсно цифрові міністри та ШІ-керівники можуть замінити уряди
14:59
Британських депутатів навчатимуть захищатися від шпигунів з РФ та Китаю
14:23
Дональд Трамп
Трамп, його син, Ді Венс і Такер Карлсон виступлять на похороні Чарлі Кірка, де очікується 100 тисяч присутніх
14:22
суд, санкції
У Полтаві адвокатку та її спільника взяли під варту за схему з ухилення від мобілізації
14:05
OPINION
Україна і Непал: аналогії
13:52
У 4 класі ЗНО проводитися не буде, лише ДПА для оцінки рівня знань
13:29
Огляд
світ, міжнародний огляд
Гарантії безпеки для України вимагають готовності до боротьби з Росією, а Естонія просить НАТО про консультації. Акценти світових ЗМІ 21 вересня
13:09
винищувач F-16
Російські літаки, що вторглись в повітряний простір Естонії, проігнорували сигнали винищувачів НАТО, - AP
12:41
хакери
Нардеп-"слуга" Федієнко каже про витік у мережу даних 20 млн українців. Мінцифри стверджує, що файл є підробним, а дані не походять з Дії
12:10
Інтерв’ю
Василь Шкляр
Василь Шкляр: "Мова навіть у Радянському Союзі врятувала мене від тюрми"
12:00
OPINION
Боягузство з традиціями
11:09
Дональд Трамп
США нарощують видобуток нафти та знижують ціни, щоб посилити тиск на Росію, - Трамп
10:48
збитий дрон Shahed
"Потрібно перекрити всі шляхи постачання": Зеленський заявив про понад 132 тис. іноземних комплектуючих знайдених в уражених цілях РФ
10:09
Мі-8
Три гелікоптери Мі-8 та РЛС "Небо-У": дрони ГУР атакували авіапарк росіян у Криму
10:04
ППО
Сили оборони ліквідували вночі 33 з 54 ворожих безпілотників
10:00
OPINION
Дональд Трамп проти "соросят"
09:28
Оновлено
РФ атакувала Україну БПЛА: в Чернігові пошкоджено транспортну інфраструктуру, в області є постраждалі, на Полтавщині є влучання у житловий будинок, сталися пожежі на Дніпровщині
09:26
Дональд Трамп
Трамп вимагає від Афганістану повернути авіабазу Баграм США
08:09
Оновлено
Минулої доби на фронті відбулося 151 бій, найактивніше ворог атакує на Покровському напрямку
08:05
Трамп
США планують скоротити військову підтримку Балтії, що викликало занепокоєння в Європі
08:02
OPINION
Провокація у небі Естонії: уроки історії
07:52
винищувач Eurofighter
Британські винищувачі розпочали патрулювання неба над Польщею
07:40
Втрати окупантів
За добу росіяни втратили на фронті 1010 військових, 25 артсистем і танк
07:34
Александр Стубб
Президент Фінляндії Стубб: Гарантії безпеки для України означатимуть готовність Європи воювати з Росією
07:23
Партизани підірвали залізницю в російському Смоленську, яка веде до авіазаводу, що виготовляє ракети й БПЛА
01:22
Ворог просунувся на Дніпровщині, Донеччині та Запоріжжі, - DeepState
00:37
Картина Пабло Пікассо "Бюст жінки в квітчастому капелюсі"
На аукціоні в Парижі представлять картину "Бюст жінки в квітчастому капелюсі" Пікассо, яку не бачили понад 80 років
00:07
Естонська армія оприлюднила карту повітряного вторгнення росіян
Міноборони Естонії показало карту з траєкторією руху російських МіГів. Експерт з Ізраїлю пояснив, чому російські винищувачі рухалися саме таким чином
2025, субота
20 вересня
23:29
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак
Єрмак поспілкувався з Рубіо напередодні зустрічі Зеленського з Трампом: подробиці
23:05
трудові мігранти
Ексголова МЗС Кулеба вважає, що до України "із задоволенням" прибудуть іммігранти з Бангладешу, Непалу, Індії, Філіппін, В'єтнаму. Гетьманцев заперечив: "Не приведи Боже"
22:45
Ексклюзив
Віталій Портников
РФ хоче провести "грузинифікацію" Молдови, щоб зупинити євроінтеграцію України: Портников пояснив, до чого тут Орбан
22:25
Оновлено
Жителі Марганця у черзі за водою з цистерни (20.09.2025)
У Марганці знову працює водопровід після трьох діб простою: як ціле місто опинилося без води
22:08
фейкові новини, fake news
РФ поширює фейкові "медичні довідки" Маї Санду для її дискредитації напередодні парламентських виборів у Молдові, - ЦПД
22:05
Португалія
Португалія долучилась до низки країн, які визнають Палестину як державу на Генасамблеї ООН
22:01
Київського песика Мішу провідують співробітники Нацполіції
Де зараз пес Міша, якого припинили пускати до метро Києва під час тривог: його відвідали поліцейські
21:50
Антиіммігрантські заворушення у Гаазі, Нідерланди (20.09.2025)
Антиіммігрантський протест у Гаазі завершився підпалом офісу лівих та поліцейської машини
21:35
Ексклюзив
Віталій Портников
Можливо, Трамп й правий, що не проводить операцію щодо Венесуели, - Портников
Більше новин
