Ранкові удари РФ по Харкову: є постраждалі, пошкоджено цивільні об'єкти
Уранці 7 лютого під час масованої російської атаки ворог вдарив ракетами по Харкову, внаслідок чого постраждало троє людей, зазнали пошкоджень цивільні об'єкти
Про це інформує Харківська обласна прокуратура.
Вказано, що росіяни вдарили по Слобідському району Харкова близько 06:00. Попередньо, задокументовано влучання п'ятьох ракет типу С-300.
Внаслідок ворожої атаки постраждали 52-річна жінка та двоє чоловіків віком 59 та 64 років, їм надали допомогу на місці. Усі троє є працівниками цивільних підприємств, приміщення яких зазнали пошкоджено внаслідок атаки.
Наразі розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
- У ніч з 6 на 7 лютого росіяни запустили ударні БПЛА типу "Shahed-136/131" по території України з південного напрямку. У Дніпропетровській області українські сили знищили два "шахеди", проте через уламки та інші влучання є руйнування.
- Вранці 7 лютого РФ знову запустила по Україні крилаті ракети та ударні безпілотники. Є влучання у Києві, на Миколаївщині та Львівщині. Детальніше про перебіг подій читайте тут.
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