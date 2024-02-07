Ранкові удари РФ по Харкову: є постраждалі, пошкоджено цивільні об'єкти

Про це інформує Харківська обласна прокуратура.

Вказано, що росіяни вдарили по Слобідському району Харкова близько 06:00. Попередньо, задокументовано влучання п'ятьох ракет типу С-300.

Внаслідок ворожої атаки постраждали 52-річна жінка та двоє чоловіків віком 59 та 64 років, їм надали допомогу на місці. Усі троє є працівниками цивільних підприємств, приміщення яких зазнали пошкоджено внаслідок атаки.

Наразі розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).