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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

РФ намагається оточити наші війська з півночі Куп'янська, - військовослужбовець ЗСУ Тимочко

30 січня, 2024 вiвторок
16:11
Війна з Росією ЗСУ

Армія РФ намагається створити охоплення наших військ з півночі Куп'янська, тривають інтенсивні бої

Про це розповів військовослужбовець і голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в етері телеканалу "Еспресо".

"Важкі бої тривають, як і тривали крайній тиждень. Це пов'язано з тим, що росіяни намагаються пройти на Часів Яр, на сторону Оскільського водосховища. Умовно кажучи, окупанти з півночі намагаються оточити наші війська. Ворог намагається проводити наступальні операції й Лимансько-Куп'янський напрямок не варто розглядати як окремий напрямок удару ворожих сил", - повідомив він.

Росіяни намагаються провести комплекс заходів, щоб зайняти території, які вони втратили в боях із ЗСУ за минулий рік і цього року, каже Тимочко.

"На виконання завдань Путіна, окупанти мають показати будь-які перемоги, щоб він подав себе як військовий стратег перед виборами в РФ. Звичайно, нашим бійцям досить важко, але паніки в ЗСУ немає, лише мотивація. Навіть невеликі тактичні успіхи, які росіяни намагалися продемонструвати, як правило, повертаються нашими Збройними Силами. Або ворог там не може закріпитися", - зазначив військовослужбовець ЗСУ.

За повідомленням Генштабу ЗСУ, втрати особового складу РФ становлять близько тисячі вбитими за один день. Також знищується велика кількість артилерії. Але це не означає, що українському суспільству варто розслаблятися, зауважив він.

"Бійцям зараз не стане легше. Інтенсивність боїв буде тривати до того часу, поки ми не зітремо російський наступальний підрозділ та потенціал, який вони зосередили", - додав Тимочко.

  • Впродовж доби 20 січня на фронті російським окупаційним військам вдалося просунутися вздовж лінії Куп’янськ - Сватове - Кремінна та захопити село Крохмальне Харківської області.
  • 27 січня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти збільшили кількість наступальних дій на Куп'янському напрямку. Особливо складна ситуація в районі населених пунктів Синьківка й Табаївка.
  • 29 січня Володимир Фітьо, начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ, заявив, що Табаївку на Куп'янщині ворог не захопив, там тривають бої.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Харківщина
Військові новини
Куп'янськ
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