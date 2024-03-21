РФ обстріляла Новогродівку на Донеччині: є загиблий і поранені
Удень 21 березня російська окупаційна армія обстріляла Новогродівку Донецької області, внаслідок чого загинула цивільна людина
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Росіяни обстріляли місто сьогодні близько 15:30. Наразі відомо про одного загиблого чоловіка 1963 року народження", - написав він.
"Поранення дістали дві жінки, вони доставлені до лікарні", - додав чиновник.
За його словами, пошуково-рятувальна операція на місці події триває.
При цьому тип озброєння, яким атакували місто, не уточнюється.
- Ворог у ніч на 21 березня здійснив масовану повітряну атаку на Україну. Більшість ракет рухалися на Київ.
- У Повітряних силах поінформували, що українська ППО знищила 29 крилатих і 2 балістичні ракети. Запуск ворожих цілей відбувся із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95М з Волгодонська та Енгельса.
- "Економічна правда" підрахувала, що на масовану атаку 21 березня РФ витратила $390 млн.
- Також удень 21 березня РФ атакувала балістикою Миколаїв.
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