РФ обстріляла Новогродівку на Донеччині: є загиблий і поранені

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Росіяни обстріляли місто сьогодні близько 15:30. Наразі відомо про одного загиблого чоловіка 1963 року народження", - написав він.

"Поранення дістали дві жінки, вони доставлені до лікарні", - додав чиновник.

За його словами, пошуково-рятувальна операція на місці події триває.

При цьому тип озброєння, яким атакували місто, не уточнюється.