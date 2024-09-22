РФ втратила запас боєприпасів на 2-3 місяці внаслідок атаки дронів на склад у Торопці 18 вересня, - розвідка Естонії

Про це повідомляє голова Центру розвідки Сил оборони Естонії, полковник Антс Ківіселг в інтерв'ю ERR.

Ківіселг зауважив, що додаткові боєприпаси, які ще не зберігалися на складі у Торопці, були перевезені туди незадовго до удару.

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"Здетоновано 30 тисяч тонн вибухонебезпечних боєприпасів, це 750 тисяч снарядів. Якщо брати середню бойову швидкість, то Російська Федерація випускає 10 тисяч снарядів на тиждень. Тож це запас боєприпасів на 2-3 місяці", - сказав він.

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На думку керівника розвідки Естонії, вплив цієї втрати окупантів на фронті можна буде побачити вже найближчими тижнями.