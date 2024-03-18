РФ "ввела" ТОТ України у Південний військовий округ: Андрющенко про призовні заходи окупантів
Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, зазначив, що окрім поновлення військового обліку на ТОТ декілька тижнів тому були переформатовані військові округи у РФ
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Поки на окупованих територіях відбувається призов, це фактично скрита мобілізація під призовні заходи. Перша хвиля вже була восени на окупованих територіях, зокрема й у Маріуполі приблизно 53 чоловіки забрали. А от зараз воно почнеться моцно, саме тому вони нині уточнюють дані, бо під призов підпадають всі чоловіки від 18 до 30 років. Зрозуміло, де ми їх досить швидко побачимо. І цього разу буде дійсно дуже велика хвиля. Військовий облік поновлено, окрім цього поновлення відбулася ще одна річ, коли декілька тижнів тому були переформатовані військові округи у РФ", - повідомив радник міського голови Маріуполя.
За його словами, тепер всі окуповані території України входять у Південний військовий округ РФ.
"Це означає, що призов йде абсолютно у рамках російської бюрократії. Якщо восени це було не так, сама по собі "ДНР", сама по собі "ЛНР" та інше, то на сьогодні це повністю централізований російський процес. Тобто це буде по-справжньому і без всіляких тестових режимів. Це означає, що всі чоловіки, наприклад, у Маріуполі від 18 до 30 років підпадають під призов, бо жодний з них не служив у російській армії. Ми про це попереджали, ось воно настало. Тепер Путін це може робити безоглядно та за абсолютної підтримки іншого населення", - зауважив Петро Андрющенко.
- Раніше у ГУР назвали чисельність сухопутних військ РФ на території України: станом на січень 2024 року на території України воюють 462 тисячі російських окупантів. РФ зосередила весь ресурс сухопутних військ в Україні.
- 16 березня журналіст Андрій Цаплієнко, посилаючись на наказ МО РФ №124 від 06.03.2023 "Про додатковий призов громадян на військову службу по мобілізації", повідомив, що після так званих президентських виборів росіяни планують мобілізувати 300 тисяч жителів тимчасово окупованих територій
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.48 Купівля 38.48Продаж 38.97
- EUR Купівля 41.88Продаж 42.69
- Актуальне
- Важливе