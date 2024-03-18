РФ "ввела" ТОТ України у Південний військовий округ: Андрющенко про призовні заходи окупантів

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Поки на окупованих територіях відбувається призов, це фактично скрита мобілізація під призовні заходи. Перша хвиля вже була восени на окупованих територіях, зокрема й у Маріуполі приблизно 53 чоловіки забрали. А от зараз воно почнеться моцно, саме тому вони нині уточнюють дані, бо під призов підпадають всі чоловіки від 18 до 30 років. Зрозуміло, де ми їх досить швидко побачимо. І цього разу буде дійсно дуже велика хвиля. Військовий облік поновлено, окрім цього поновлення відбулася ще одна річ, коли декілька тижнів тому були переформатовані військові округи у РФ", - повідомив радник міського голови Маріуполя.

За його словами, тепер всі окуповані території України входять у Південний військовий округ РФ.

"Це означає, що призов йде абсолютно у рамках російської бюрократії. Якщо восени це було не так, сама по собі "ДНР", сама по собі "ЛНР" та інше, то на сьогодні це повністю централізований російський процес. Тобто це буде по-справжньому і без всіляких тестових режимів. Це означає, що всі чоловіки, наприклад, у Маріуполі від 18 до 30 років підпадають під призов, бо жодний з них не служив у російській армії. Ми про це попереджали, ось воно настало. Тепер Путін це може робити безоглядно та за абсолютної підтримки іншого населення", - зауважив Петро Андрющенко.