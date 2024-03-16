Росіяни після "виборів" планують мобілізувати 300 тис. жителів окупованих територій, - журналіст Цаплієнко

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко, посилаючись на наказ МО РФ №124 від 06.03.2023 "Про додатковий призов громадян на військову службу по мобілізації".

За словами Цаплієнка, документ з приміткою "Для службового користування" розповсюджують з 11 березня серед співробітників військово-слідчого комітету РФ, які діють на окупованій території Херсонщини.

"Він визначає військовим комісарам РФ проведення призову на військову службу в рамках часткової мобілізації до 300 тис. "нових російських" громадян до 01.06.2024", - пише Цаплієнко.

Як наголошується, наказ має вступити у дію з 25 березня тобто, одразу після виборів.