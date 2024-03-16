Росіяни після "виборів" планують мобілізувати 300 тис. жителів окупованих територій, - журналіст Цаплієнко
Після так званих президентських виборів росіяни планують мобілізувати 300 тисяч жителів тимчасово окупованих територій
Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко, посилаючись на наказ МО РФ №124 від 06.03.2023 "Про додатковий призов громадян на військову службу по мобілізації".
За словами Цаплієнка, документ з приміткою "Для службового користування" розповсюджують з 11 березня серед співробітників військово-слідчого комітету РФ, які діють на окупованій території Херсонщини.
"Він визначає військовим комісарам РФ проведення призову на військову службу в рамках часткової мобілізації до 300 тис. "нових російських" громадян до 01.06.2024", - пише Цаплієнко.
Як наголошується, наказ має вступити у дію з 25 березня тобто, одразу після виборів.
- Раніше у ГУР назвали чисельність сухопутних військ РФ на території України: станом на січень 2024 року на території України воюють 462 тисячі російських окупантів. РФ зосередила весь ресурс сухопутних військ в Україні.
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