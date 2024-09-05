РФ з авіації атакувала передмістя Харкова: 2 постраждалих, пошкоджено щонайменше 20 будинків
Російська терористична армія у четвер, 5 вересня, атакувала з авіації село Циркуни у передмісті Харкова: внаслідок атаки постраждали дві людини та зазнали пошкоджень щонайменше 20 будинків
Про це інформує Харківська обласна прокуратура.
Росіяни атакували Циркуни Харківського району близько 16:45. Ворожий авіаційний боєприпас влучив у приватний житловий сектор, внаслідок чого виникла пожежа та зазнали пошкоджень щонайменше 20 житлових будинків, авто.
"Постраждали двоє людей. 63-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Тілесні ушкодження отримав чоловік 68 років. Медики надали допомогу потерпілим", - йдеться у повідомленні.
Наразі розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Фото: Харківська обласна прокуратура
Фото: Харківська обласна прокуратура
Фото: Харківська обласна прокуратура
- 5 вересня російська окупаційна армія атакувала Костянтинівку на Донеччині. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще 8 осіб дістали поранення.
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