РФ за добу завдала понад 1700 ударів по Донеччині: двоє загиблих, 8 поранених
Протягом минулої доби російський ворог завдав понад 1700 ударів по Донецькій області. Унаслідок цього загинули дві людини, ще вісім отримали поранення
Про це повідомляє Національна поліція України.
Зазначається, що російська окупаційна армія атакувала 6 населених пунктів - Курахове, Мирноград, Дробишеве, Іллінка, Водяне Друге та Маркове.
Унаслідок чого пошкоджено 45 цивільних об’єктів, зокрема 29 житлових будинків, магазин, заклад освіти, автомобілі.
На Дробишеве Росія скинула 4 авіабомби: "КАБ-500" і три "УМПБ Д-30 СМ". Там загинули двоє цивільних чоловіків, 61 та 65 років. Троє мешканців отримали поранення.
- Ввечері 31 травня та вночі 1 червня війська РФ атакували Україну ракетами та "шахедами": у Київській області працювала ППО, у Запоріжжі було чути вибухи, на Вінниччині виникла пожежа на об'єкті критичної інфраструктури. Загалом під атакою опинилися енергооб'єкти у 5 областях.
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