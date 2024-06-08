РФ за добу здійснила 1893 обстріли Донеччини: є жертви та руйнування

Про це повідомляє Національна поліція України.

Зазначається, що ворог скинув дві авіабомби "КАБ-500" та "КАБ-250" на Північе. Унаслідок цього постраждала людина, є руйнування 15 приватних будинків.

Крім цього, внаслідок удару по Гродівці зазнала поранень цивільна людина, пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду, гараж та авто.

"Руйнувань зазнали 57 цивільних об’єктів – 35 житлових будинків, аптека, магазини, адмінбудівлі, гаражі та автомобілі, комунікації", - йдеться у повідомленні.