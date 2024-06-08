РФ за добу здійснила 1893 обстріли Донеччини: є жертви та руйнування
Протягом минулої доби російська окупаційна армія здійснила 1893 обстріли населених пунктів Донецької області. Унаслідок цього постраждали дві людини
Про це повідомляє Національна поліція України.
Зазначається, що ворог скинув дві авіабомби "КАБ-500" та "КАБ-250" на Північе. Унаслідок цього постраждала людина, є руйнування 15 приватних будинків.
Крім цього, внаслідок удару по Гродівці зазнала поранень цивільна людина, пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду, гараж та авто.
"Руйнувань зазнали 57 цивільних об’єктів – 35 житлових будинків, аптека, магазини, адмінбудівлі, гаражі та автомобілі, комунікації", - йдеться у повідомленні.
- Російська терористична армія вночі суботи, 8 червня, запустила на територію України "шахеди". Більше про атаку читайте тут!
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