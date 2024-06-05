РФ зранку атакувала Північне та Селидове: загинула людина, 5 поранених
Російська окупаційна армія зранку 5 червня обстріляла Північне та Селидове Донецької області. Унаслідок цього загинула людина, ще 5 отримали поранення
Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Зазначається, що у Північному Торецької громади росіяни вбили одну людину, поранили ще 4. Крім цього, через атаку пошкоджена крамниця. Всі поранені одержали першу допомогу від парамедиків і направлені в лікарню.
Також ворог скинув дві керовані авіабомби по Селидовому. Унаслідок цього одна людина поранена, пошкоджено підприємство і 2 автомобілі.
- Ввечері вівторка, 4 червня, російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" з декількох напрямків. Більше про атаку читайте тут.
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