РФ зранку атакувала Північне та Селидове: загинула людина, 5 поранених

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Зазначається, що у Північному Торецької громади росіяни вбили одну людину, поранили ще 4. Крім цього, через атаку пошкоджена крамниця. Всі поранені одержали першу допомогу від парамедиків і направлені в лікарню.

Також ворог скинув дві керовані авіабомби по Селидовому. Унаслідок цього одна людина поранена, пошкоджено підприємство і 2 автомобілі.