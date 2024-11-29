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Росія не повернула Україні тіло журналістки Рощиної 29 листопада

Юлія Лаврук
29 листопада, 2024 п'ятниця
20:04
Війна з Росією Вікторія Рощина

Під час репатріації в п'ятницю, 29 листопада, Росія не віддала тіло української журналістки Вікторії Рощиної, яка померла в полоні

Зміст

Про це повідомили Суспільному в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Зазначимо, що сьогодні за результатами проведених репатріаційних заходів на підконтрольну Україні територію повернули тіла 502 полеглих захисників.

Що відомо про загибель Вікторії Рощиної

На початку повномасштабного вторгнення в Україну Вікторія Рощина працювала на видання hromadske та писала репортажі з тимчасово окупованих територій.  

7 березня 2022 року вона натрапила на батальйон російських танків, які обстріляли її машину. Через тиждень російські військові затримали її в селі Василівка, але журналістці вдалося втекти.  11 березня 2022 року Рощина знову потрапила в полон до ФСБ Росії. Вона розповіла, що її тиждень утримували у Бердянську.

У жовтні 2023 року стало відомо, що українська журналістка Вікторія Рощина, яка отримала нагороду за свої репортажі про війну в Україні, зникла на тимчасово окупованих територіях. Рідні та друзі повідомляли, що з 3 серпня 2023 року втратили з нею зв'язок. 

У травні 2024 року в Росії визнали, що утримують в полоні українську журналістку Вікторію Рощину, яка зникла на тимчасово окупованих територіях у серпні минулого року. 10 жовтня стало відомо, що Рощина загинула. Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що отримав від російської сторони документальне підтвердження про смерть медійниці.

Офіс генпрокурора відкрив провадження про воєнний злочин, поєднаний з умисним вбивством. За даними правозахисників, журналістку Рощину тримали в СІЗО, відомому найжорстокішими тортурами.

11 жовтня Офіс генерального прокурора України докваліфікував кримінальне провадження щодо зникнення Рощиної - воєнний злочин, поєднаний з умисним вбивством.

Європарламентарі вимагають якнайшвидше провести незалежне розслідування, яке з'ясує всі обставини загибелі медійниці в полоні РФ.

Під час трьох останніх репатріацій – 18 жовтня, 8 листопада та 29 листопада – тіло Рощиної так і не віддали українській стороні.

Теги:
Новини
Україна
журналісти
військові
ЗСУ
ЗСУ загиблі
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