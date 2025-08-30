Росія вперше витратила половину доходів свого бюджету на війну проти України, - ЦПД

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

За підсумками першого кварталу 2025 року частка військових витрат у доходах бюджету РФ становила 50,1%, у другому кварталі – 48,2%. Таким чином, кожен другий рубль, що надійшов до держскарбниці, спрямовувався на фінансування армії та закупівлю озброєння.

Згідно з підрахунками, лише за перше півріччя цього року кремль витратив на військові потреби понад 8,4 трильйона рублів (приблизно $105 млрд). Це на 31% більше, ніж за аналогічний період минулого року, і утричі більше, ніж у 2022 році.

При цьому видатки суттєво перевищують доходи бюджету: у січні–червні 2025 року Росія зібрала 17,6 трильйона рублів (≈$220 млрд), а витрати склали 21,3 трильйона (≈$226 млрд).

ЦПД наголошує, що постійне нарощування воєнних витрат виснажує фінансову систему РФ, призводить до зростання дефіциту бюджету та скорочення фінансування соціальних потреб. Кремль, таким чином, фактично ставить війну вище за економічну стабільність та добробут власних громадян.