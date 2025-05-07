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Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією РФ запустила безпілотники по Україні: на Черкащині, Запоріжжі й Полтавщині працювала ППО
Оновлено

РФ запустила безпілотники по Україні: на Черкащині, Запоріжжі й Полтавщині працювала ППО

Катерина Ганжа
7 травня, 2025 середа
23:12
Війна з Росією БПЛА, шахед, дрон

Після обіду та ввечері середи, 7 травня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України. На Черкащині, Запоріжжі та Полтавщині спрацювала ППО

Зміст

Атака на Черкащину

У Черкаській ОВА повідомили, що надвечір росіяни знову спрямували на область ударні дрони.

"Під прицілом була Умань і довколишні села. По повітряних цілях противника працювали наші сили ППО. Унаслідок російської агресії постраждала інфраструктура. Зокрема, пошкоджено корпус навчального закладу. Побиті вікна в житловому будинку", - йдеться у повідомленні.

В Умані та на околицях обійшлось без поранених. Водночас у Дмитрушках уламками БПЛА поранено чоловіка. Його доправили до лікарні.

Робота ППО на Запоріжжі

О 15:51 начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про роботу ППО.

"До відбою залишайтеся у безпечних місцях", - наголосив очільник ОВА.

Падіння уламків на Полтавщині

У Полтавському районі працювала ППО. Внаслідок падіння уламків БПЛА сталося аварійне відключення електроенергії.

Станом на 20:15 голова Полтавської ОВА Володимир Когут поінформував, що понад 900 абонентів залишилися без світла. Аварійні бригади вже займаються відновленням електропостачання.

Рух ворожих дронів 

О 15:15 було оголошено про загрозу застосування ворогом ударних БПЛА з північного напрямку для Донеччини.

Станом на 15:26 повідомлялося, що дрони на сході Харківщини продовжують рух у західному, південно-західному та північно-західному напрямках.

О 15:46 Повітряні сили попередили про загрозу ударних БПЛА з північно-східного напрямку для Синельниківського району Дніпропетровської області. Також повідомлялося про активність розвідувальних дронів на Запоріжжі. 

"Залучено засоби щодо їх збиття. У разі оголошення тривоги - прямуйте в укриття!", - наголосили в Повітряних силах. 

 Вже о 15:48 ПС попередили про загрозу застосування ворогом ударних БПЛА з південно-східного напрямку для Запорізької області.

"Увага! м.Запоріжжя! Ворожі ударні БПЛА у вашому напрямку з південного сходу", - написали Повітряні сили о 15:51.

За кілька хвилин з’явилася інформація про ворожі БПЛА, які рухалися із південного сходу у напрямку Харкова.

"Дніпропетровська область (Павлоградський р-н) – загроза застосування ворогом ударних БПЛА з північно-східного напрямку", - написали Повітряні сили о 16:00. 

Станом на 16:06 ворожі дрони фіксували: 

  • На Харківщині, курс - західний/південно-/північно-західний;
  • На межі Харківщини й Донеччини, курс - південно-західний/північно-західний;
  • На Запоріжжі, курс - північно-західний;
  • На сході Дніпровщини, курс - південно-західний.

О 16:17 загроза застосування ворогом ударних БПЛА зі сходу поширилася на Полтавщину.

"Увага! м.Полтава! Ворожі ударні БПЛА у вашому напрямку з південного сходу", - написали ПС о 16:24.

О 16:29 повідомлялося про ворожий БПЛА, який рухався з південного сходу у напрямку Запоріжжя. 

Станом на 16:41 Повітряні сили попереджали про ворожі безпілотники поблизу Дніпра, Полтави та Запоріжжя. 

Рух ворожих БПЛА станом на 16:45

  • В центральній та південній частині Харківщини, курс - західний/південно-західний;
  • На півночі Запорізької області, курс - північно-західний;
  • На сході та в центрі Дніпровщини, курс - західний/північно-західний;
  • На південному та північному сході Полтавщини, курс - західний/північно-західний.

О 17:13 Повітряні сили попередили Кіровоградщину про загрозу безпілотників, що рухалися зі сходу. 

"М. Полтава, м. Миргород, м. Кременчук! До вас ворожі БПЛА. Перебувайте у безпечних місцях!", – написали Повітряні сили о 17:26.

За 10 хвилин загроза ударних БПЛА ворога, які рухалися зі сходу та південного сходу, поширилася на Черкаську область. 

Станом на 17:42 ворожі БПЛА фіксували:  

  • На сході Харківщини, курс - південно-східний;
  • На півночі та заході Дніпровщини, курс - західний/північно-західний;
  • На півдні та в центрі Полтавщини, курс - західний/північно-західний;
  • На сході та південному сході Кіровоградщини, курс - західний/північно-західний.

О 18:15 ПС попередили про рух безпілотників з південного сходу у напрямку Харкова.   

О 18:23 було оголошено про загрозу ворожих безпілотників для Київщини з південного сходу. 

Станом на 18:34 ворожі БПЛА фіксували: 

  • На південному заході від м.Харкова, курс - північно-західний;
  • На півдні Полтавщини, курс - північно-західний;
  • На півночі, південному заході та в центрі Кіровоградщини, курс - західний/північно-західний;
  • На південному сході та півночі Черкащини, курс - західний/південно-/північно-західний.

Станом на 19:33 відомо про ударні БПЛА, які фіксують на північному сході та заході  Кіровоградщини; на південному заході  Черкащини та на південному заході Сумщини. Декілька хвилин перед цим попереджали про ворожі дрони над містом Умань.

Після 20:00 Повітряні сили знову попереджали жителів Умані про небезпеку. Ворожий ударний дрон також фіксувався на півдні Черкащини

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Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
російська армія
безпілотник
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