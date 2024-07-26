Росіяни авіабомбами вбили двох і поранили чотирьох цивільних жителів Донеччини 25 липня
Протягом доби 25 липня російська армія вбила авіабомбами двох і поранила чотирьох цивільних мешканців Донецької області
Про це повідомляє Нацполіція.
Всього війська РФ завдали 2947 ударів по лінії фронту та житловому сектору.
На Іллінку росіяни скинули авіабомбу "КАБ", вбили цивільну особу.
По Торецьку ворог бив бомбами "КАБ-500" і "КАБ-250" - одна людина загинула та одна отримала травми.
У Берестку внаслідок авіаудару бомбою "КАБ-250" з модулем УМПК поранено мирного жителя.
Сьогодні, 26 липня, після опівночі окупанти вдарили по Костянтинівці керованою бомбою "УМПБ Д-30 СН" - поранили двох мешканців.
- Рано вранці 26 липня російська армія обстріляла КАБами селище Купʼянськ-Вузловий на Харківщині, в результаті чого поранення дістали двоє чоловіків, а також пошкоджено житлові будинки.
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