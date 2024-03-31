Росіяни намагаються захистити Чорноморський флот, встановлюючи баржі біля входу в порт у Новоросійську, - британська розвідка
Для захисту Чорноморського флоту від ударів українських безпілотників росіяни встановили чотири баржі біля входу до Новоросійського морського порту
Про це повідомляє розвідка Британії.
"Нещодавній аналіз зображень виявив чотири баржі, розташовані біля входу в об’єкт Чорноморського флоту Новоросійського морського порту. Це спроба посилити оборону порту від атак українських надводних кораблів без екіпажу", - йдеться у повідомленні.
У відомстві зазначають, що через підвищений ризик українських ударів Новоросійський порт тепер відіграє вирішальну роль у захисті найціннішого майна Чорноморського флоту РФ.
Британська розвідка також нагадує, що колишній командувач Чорноморським флотом адмірал Віктор Соколов був замінений після того, як українці успішно застосували УРВ проти російських цілей як на морі, так і в порту.
"Його заміна, віцеадмірал Сергій Пінчук, ймовірно, намагався підвищити шанси на виживання російських кораблів шляхом прийняття подальших профілактичних та оборонних заходів, включаючи скорочення пропуску до портових засобів", - пояснили у відомстві.
- Увечері 23 березня росіяни заявили про нібито роботу ППО у тимчасово окупованому Криму. Сили оборони уразили великі десантні кораблі "Ямал" і "Азов", центр зв'язку та кілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ у Севастополі. Росіяни також кажуть про пошкодження транспортної інфраструктури. У ГУР назвали критичним характер пошкоджень ураженого великого десантного корабля РФ "Ямал".
- Пізніше стало відомо, що унаслідок атаки України по об'єктах Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі, ймовірно, був пошкоджений ще один російський розвідувальний корабель "Іван Хурс".
- Сили оборони 24 березня атакували ракетою "Нептун" десантний корабель "Костянтин Ольшанський", який російські окупанти вкрали у України у 2014 році під час анексії Криму. Також українські військові уразили розвідувальний корабель РФ "Іван Хурс".
- Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що атаки українських БПЛА на військові кораблі РФ виявилися настільки ефективними, що може йтися про зміну стратегії війни на морі в цілому.
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