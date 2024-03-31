Росіяни намагаються захистити Чорноморський флот, встановлюючи баржі біля входу в порт у Новоросійську, - британська розвідка

Про це повідомляє розвідка Британії.

"Нещодавній аналіз зображень виявив чотири баржі, розташовані біля входу в об’єкт Чорноморського флоту Новоросійського морського порту. Це спроба посилити оборону порту від атак українських надводних кораблів без екіпажу", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначають, що через підвищений ризик українських ударів Новоросійський порт тепер відіграє вирішальну роль у захисті найціннішого майна Чорноморського флоту РФ.

Британська розвідка також нагадує, що колишній командувач Чорноморським флотом адмірал Віктор Соколов був замінений після того, як українці успішно застосували УРВ проти російських цілей як на морі, так і в порту.

"Його заміна, віцеадмірал Сергій Пінчук, ймовірно, намагався підвищити шанси на виживання російських кораблів шляхом прийняття подальших профілактичних та оборонних заходів, включаючи скорочення пропуску до портових засобів", - пояснили у відомстві.