Росіяни не змогли використати ракетоносії через шторм під час ранкової атаки, - Гуменюк

Про це повідомила керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

РФ не залучала ракетоносії у Чорному та Азовському морях для атаки по Україні 13 січня.

"Вороже угрупування практично згорнуто, дві одиниці патрулюють у Чорному, одна в Азовському морі. Ракетоносії продовжують перебувати у пунктах базування. Штормова погода не дозволила їх використати протягом цієї атаки", - заявила Гуменюк.

Станом на суботу, 13 січня, Росія завела ракетоносії в пункти базування, на бойовому чергуванні в Чорному морі перебуває один корабель