Росіяни не змогли використати ракетоносії через шторм під час ранкової атаки, - Гуменюк
Під час ракетного обстрілу України вранці 13 січня Росія не змогла використати ракетоносії у Чорному та Азовському морях через шторм
Про це повідомила керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
РФ не залучала ракетоносії у Чорному та Азовському морях для атаки по Україні 13 січня.
"Вороже угрупування практично згорнуто, дві одиниці патрулюють у Чорному, одна в Азовському морі. Ракетоносії продовжують перебувати у пунктах базування. Штормова погода не дозволила їх використати протягом цієї атаки", - заявила Гуменюк.
Станом на суботу, 13 січня, Росія завела ракетоносії в пункти базування, на бойовому чергуванні в Чорному морі перебуває один корабель
- Уранці 13 січня по всій території України оголосили повітряну тривогу - РФ запустила крилаті ракети і "кинджали". У низці регіонів працювала протиповітряна оборона. У Чернігові та Полтавській області виникли пошкодження.
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