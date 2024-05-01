Росіяни вдарили по Калиновому на Донеччині: є загиблий та поранені
Уранці середи, 1 травня, російські окупанти здійснили обстріл села Калинове Донецької області. У результаті атаки є жертва та двоє постраждалих
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"1 людина загинула і 2 поранено внаслідок обстрілу Калинового Новогродівської громади", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що населений пункт вже другий день поспіль зазнає серйозних обстрілів. Напередодні там теж загинула 1 людина.
Голова ОВА додав, що остаточні наслідки сьогоднішнього ранкового обстрілу встановлюються.
Він наголосив, що на Донеччині не залишилися абсолютно безпечних місць.
- За минулу добу російська окупаційна армія 7 разів обстріляла Донеччину, внаслідок чого загинули двоє цивільних. Також зафіксовано значні руйнування.
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