Росіяни вранці скинули авіабомбу на Костянтинівку: поранено 5 людей

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Зазначається, що сьогодні вранці росіяни скинули на місто керовану авіабомбу.

Унаслідок цього поранено 5 людей, двоє з них перебувають у важкому стані.

Крім того, ударом пошкоджено 3 будинки, автомобіль та інфраструктурний об'єкт.