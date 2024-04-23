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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни вранці скинули авіабомбу на Костянтинівку: поранено 5 людей

23 квітня, 2024 вiвторок
13:14
Війна з Росією

Уранці вівторка, 23 квітня, російські окупанти завдали удару по місту Костянтинівка Донецької області. Унаслідок обстрілу поранення отримали п'ятеро мешканців

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Зазначається, що сьогодні вранці росіяни скинули на місто керовану авіабомбу.

Унаслідок цього поранено 5 людей, двоє з них перебувають у важкому стані.

Крім того, ударом пошкоджено 3 будинки, автомобіль та інфраструктурний об'єкт.

  • Також цієї ночі Росія здійснила повітряну атаку України: в Одесі є постраждалі, завдано руйнувань житловому сектору, пошкоджено крамниці та інші об'єкти інфраструктури.

Теги:
Україна
Росія
російська армія
Донеччина
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