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Головна Війна з Росією Росіяни змінюють штурмову тактику на Лимано-Куп'янському напрямку, - головний сержант зенітно-ракетної батареї бригади "Рубіж"
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Росіяни змінюють штурмову тактику на Лимано-Куп'янському напрямку, - головний сержант зенітно-ракетної батареї бригади "Рубіж"

Віталій Бесараб
11 грудня, 2024 середа
09:19
Війна з Росією знищені окупанти

Головний сержант зенітно-ракетної батареї бригади "Рубіж" Андрій Галка розповів, що на Лимано-Купʼянському напрямку окупанти збільшують кількість особового складу в штурмових групах для атак на позиції ЗСУ

Зміст

Про це він повідомив в етері Еспресо.

"Учора окупанти провели дві штурмові атаки на наші позиції. Щодо загальної оперативної ситуації на Лимано-Купʼянському напрямку, то ми відмітили, що їхня тактика штурмових дій змінилась. Раніше росіяни намагались штурмувати групами по 2-3 військовослужбовці, які намагались якомога ближче підійти до наших позицій, а далі зосереджуватись десь в окопах або бліндажах. Тих, кого нам не вдалося знищити, зосереджувались у цих норах, а потім уже групами по 5-10 осіб намагаються атакувати наші позиції безпосередньо. Відразу ж по них працювали роти вогневої підтримки, міномети та FPV-розрахунки", - розповів Галка.

За словами головного сержанта, кожного російського штурмовика під час атаки прикривають до 5 FPV-дронів. Утім, навіть за таких умов російські окупанти успіху в просуванні не мають. Українські підрозділи продовжують знищувати штурмові групи ворога.

"Таку тактику ми спостерігаємо вже кілька діб. Тобто вони збільшили свої штурмові групи до 10 осіб на кожну. Далі ці 10 окупантів розділяються на дві п'ятірки й починають активно просуватись. Ще варто додати, що ці штурмові групи активно прикривають FPV-дрони, їх, без перебільшення, величезна кількість. На кожного військовослужбовця летить до 5 дронів у прикриття", - додав він.

  • 4 грудня керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко інформував, що ЗСУ 4 грудня зупинили спробу прориву росіян у Купʼянськ.
  • Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що за 8 грудня на фронті між двома арміями зафіксували щонайменше 191 бойове зіткнення. На Куп’янському напрямку за добу відбулося вісім атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Піщаного, Колісниківки, Лозової та Загризового.
  • 9 грудня командир батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко повідомив, що на Куп'янському напрямку противник вишукує резерви та, користуючись погодними умовами, намагається нарощувати свої спроможності в ударно-штурмових діях
     
Теги:
Україна
військові
російська армія
ЗСУ
окупанти
Військові новини
Куп'янськ
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