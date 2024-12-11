Росіяни змінюють штурмову тактику на Лимано-Куп'янському напрямку, - головний сержант зенітно-ракетної батареї бригади "Рубіж"

Про це він повідомив в етері Еспресо.

"Учора окупанти провели дві штурмові атаки на наші позиції. Щодо загальної оперативної ситуації на Лимано-Купʼянському напрямку, то ми відмітили, що їхня тактика штурмових дій змінилась. Раніше росіяни намагались штурмувати групами по 2-3 військовослужбовці, які намагались якомога ближче підійти до наших позицій, а далі зосереджуватись десь в окопах або бліндажах. Тих, кого нам не вдалося знищити, зосереджувались у цих норах, а потім уже групами по 5-10 осіб намагаються атакувати наші позиції безпосередньо. Відразу ж по них працювали роти вогневої підтримки, міномети та FPV-розрахунки", - розповів Галка.

За словами головного сержанта, кожного російського штурмовика під час атаки прикривають до 5 FPV-дронів. Утім, навіть за таких умов російські окупанти успіху в просуванні не мають. Українські підрозділи продовжують знищувати штурмові групи ворога.

"Таку тактику ми спостерігаємо вже кілька діб. Тобто вони збільшили свої штурмові групи до 10 осіб на кожну. Далі ці 10 окупантів розділяються на дві п'ятірки й починають активно просуватись. Ще варто додати, що ці штурмові групи активно прикривають FPV-дрони, їх, без перебільшення, величезна кількість. На кожного військовослужбовця летить до 5 дронів у прикриття", - додав він.