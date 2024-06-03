Щоб F-16 не стали мішенями для Су-35: авіаексперт Криволап про головне завдання шведських літаків Saab 340

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ми отримуємо багато інформації від наших партнерів, у нас є ППО, є спеціальні радари, які теж відстежують повітряний простір України. Вздовж кордону з Польщею та Румунією ведуть постійне патрулювання натівські літаки спостереження АВАКС, які бачать десь на 800 км. Ще одним джерелом інформації для нас є безпілотники, які літають над Чорним морем і підлітають навіть до Геленджика, де може відпочивати Путін. Тобто якусь інформацію ми маємо, але головна задача шведських літаків Saab 340 у тому, що у нас було занепокоєння щодо дальності радіуса дії радарів на F-16, які скоро працюватимуть у нашому повітряному просторі. Якщо цей радар буде меншого радіусу дії, ніж радар на Су-35, якщо ракети будуть меншого радіусу, ніж у Су-35, то тоді F-16 будуть мішенями для Су-35", - зауважив авіаційний експерт.

За його словами, а з появою шведського літака Saab 340, який бачить весь простір, передача інформації буде йти на борт F-16.

"Навіть радар F-16 не буде бачити ціль, але буде знати її точні координати завдяки даним від Saab 340. Пілоту F-16 залишатиметься тільки запустити ракету, тому що на ракету теж буде дано відповідне цілевказання. Таким чином вирішена проблема і з радарами, і з Су-35, і з дальностями ракет. Тому це головна задача літака Saab 340. Судячи зі всього, шведи нам надають одну з останніх модифікацій радара на Saab 340. Цей шведський літак бачить все, що летить у наш бік, тому ми можемо давати цілевказання всьому, що у нас є, щоб точно, надійно, якісно уражати цілі ворога", - резюмував Костянтин Криволап.