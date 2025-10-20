Щоб закріпитися на одній точці, ворог може використати роту: начальник відділення комунікацій 3-ї ОШБр про втрати окупантів

Про це в етері Еспресо розповів начальник відділення комунікацій 3-ї ОШБр Данило Мельников "Акробат".

"Раз на тиждень можна побачити у соцмережах наш дайджест по втратах противника, не тільки особового складу, а й по техніці. Ці цифри спочатку вражають, бо подібне відношення у російському війську до особового складу - щось нелюдське. Коли ти спостерігаєш з камер дронів, яким чином застосовуються війська Російської Федерації, то це теж спочатку дуже вражає, а потім звикаєш до цього. Це великі цифри втрат ворога у намаганнях зайняти якісь позиції", - прокоментував начальник відділення комунікацій 3-ї ОШБр.

За його словами, в останній рік тактика противника не дуже змінилася - малі групи. Щоб закріпитися на одній точці ворог може використати до роти особового складу: пішла одна вісімка - не дійшла, далі відправляється наступна вісімка і так без кінця. І це одна з причин навантажень на наші розрахунки БПЛА.

"У прямому сенсі окупанти йдуть по трупах своїх "соотєчествєнніков". Ті російські вояки, кому щастить потрапити до нас у полон, розказують - якщо вони б відмовлялися виконувати завдання - катують або обнуляють. Тобто їхні командири та загородзагін не дають можливості відступити, навіть коли вояки мають поранення, бо це не причина залишити якусь позицію", - зауважив Мельников.