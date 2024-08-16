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Сирський доповів Зеленському про подальше просування Сил оборони на Курщині

Юлія Юліна
16 серпня, 2024 п'ятниця
20:01
Війна з Росією Олександр Сирський

Сили оборони України просунулися на деяких напрямках у Курській області РФ. Уздовж усієї лінії фронту тривають запеклі бої, проте ситуація контрольована

Зміст

Про це президентові України Володимиру Зеленському доповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Маємо просування на деяких напрямках на відстань від одного до трьох кілометрів у бік противника. Вздовж всієї лінії фронту також тривають бої, в цілому ситуація контрольована. Усі заходи виконуємо відповідно до плану", – сказав Сирський.

Він запевнив, що українські військові забезпечені всім необхідним, система логістики працює безперебійно.

За словами головкома, Сили оборони продовжують поповнювати обмінний фонд.

"Продовжуємо поповнювати, на даний час йдуть бої в районі Малої Локні, я сподіваюсь, там буде взято багато полонених", – резюмував Сирський.

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, начебто ЗСУ намагалися прорвати російський кордон, але цьому нібито змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію". У Головному управлінні розвідки українського Міноборони відмовилися коментувати заяви щодо Курської області. 

7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію в Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". В цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що дії в Курській області РФ "відповідають політиці США" та жодним чином не спричиняють ескалацію.

10 серпня президент України Зеленський назвав операцію в Курській області "витисканням війни на територію агресора". Уночі того ж дня у Брянській, Курській та Білгородській областях Росії влада ввела режим контртерористичної операції

Просування Сил оборони в Курській області РФ триває. Станом на 13 серпня під контролем України 74 населені пункти. 

Українські військові сформували на території Курської області РФ "санітарну (буферну) зону" для самооборони.

14 серпня віцепрем'єрка Ірина Верещук заявила, що жителі Курської області зможуть евакуюватися в Україну.

15 серпня стало відомо, що Україна створила першу військову комендатуру в Курській області. Її очолив генерал-майор Москальов. При цьому влада запевняє, що окупаційних адміністрацій на Курщині не буде, бо Україна не має наміру анексувати ці території.

За даними The Independent, на Курщині ЗСУ взяли в полон близько двох тисяч російських військових.

Теги:
Новини
Україна
Володимир Зеленський
ЗСУ
Олександр Сирський
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