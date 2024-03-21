Сирський – головнокомандувачу ЗС Франції: Вдалося стабілізувати обстановку на сході України

Про це він повідомив 21 березня у Telegram.

Сирський поінформував колегу про ситуацію на полі бою. За його словами, наразі "Силам оборони України вдалося стабілізувати обстановку на сході України".

"Подякував уряду Французької Республіки та французькому народові за постійну та послідовну підтримку України", - написав головнокомандувач ЗСУ.

"Окремо висловив вдячність за надану допомогу з підготовки українських військовослужбовців на території Франції", - додав він.

Позиція Франції у війні РФ проти України

26 лютого близько 20 європейських лідерів зустрілися в Парижі, щоб обговорити загрози з боку російського президента Володимира Путіна. Після завершення конференції президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що в майбутньому не слід виключати відправлення західних сухопутних військ для боротьби з російською агресією.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг та лідери країн Альянсу заявили, що загальне рішення про відправлення військ в Україну не ухвалено, а в Росії назвали такий крок оголошенням війни.

Разом із тим 29 лютого прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що західні лідери не повинні виключати можливість введення сухопутних військ в Україну.

20 березня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Макрон мав на увазі можливість навчання, коли казав про відправлення західних військ в Україну.