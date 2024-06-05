Ситуація починає змінюватися: Згурець пояснив про, що свідчить запуск американцями міжконтинентальної балістичної ракети
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що США й окремі країни Європи вже дзеркально протидіять Росії в інформаційно-психологічному полі щодо ядерної зброї
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Ситуація, яка пов'язана з використанням ядерних потенціалів або загроз із його використанням є достатньо непростою. Тому що тривалий час РФ використовує погрози тактичної й стратегічної ядерної зброї, як фактор впливу на наших європейських і американських партнерів. Але останнім часом бачимо, що ситуація починає змінюватися в іншу сторону. Нещодавно Франція провела пуски ракет, які використовуються французькими літаками й мають відношення до ядерного потенціалу. Зараз такі речі проходять у США. Перед тим вони провели випробування ядерної зброї математичним способом", - зауважив Згурець.
Військовий експерт також нагадав, що наразі не існує жодного договору між Росією й США, який обмежує використання ядерних потенціалів.
"Це загравання силою, яку намагалася демонструвати РФ. Зараз бачимо, що наші партнери починають відповідати в цьому інформаційно-психологічному полі. І це ознака того, що всі аргументи Росії щодо ядерної зброї будуть розсипатися. Тому що США й окремі країни Європи можуть протидіяти дзеркально", - наголосив Згурець.
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