"Справити враження на Путіна": професор Айзенберг про публічну частину зустрічі Зеленського і Трампа
На закритій частині зустрічі між президентом США і України - Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським - можуть передусім говорити про зброю
Про це розповів в етері Еспресо професор Мангеттенського університету (США) Ігор Айзенберг.
"Про що вони будуть говорити за зачиненими дверима, ми з вами, напевно, не дізнаємось. Хіба що хтось із посиланнями на якісь джерела внутрішні про це нам розповість. Або ми дізнаємось про це з мемуарів Володимира Зеленського, скоріш ніж Дональда Трампа, навряд чи Дональд Трамп буде мемуари писати", - вважає він.
На думку професора, добре, якщо за зачиненими дверима про щось важливе голови держави ведуть розмови.
"А щодо публічної сторони - Дональд Трамп любить влаштовувати такі телешоу в Овальному кабінеті, коли він приймає іноземних лідерів, які можуть продовжуватись довго. Ми це вже знаємо. Я думаю, що це буде те, що Дональд Трамп хоче продемонструвати Путіну цього разу, тому що, він ображений на Путіна, що Путін не хоче пристати ні на які умови, принаймні замороження війни, припинення вогню", - сказав Айзенберг.
Він вважає, що у Трампа є на меті все ж таки цього домогтись.
"Мені здається, тому що цілком можливо, що публічна частина цієї зустрічі, вона буде орієнтована саме на те, щоб якесь справити на Путіна враження для того, щоб він погодився на те, щоб припинити війну. Чи вдасться це, чи ні, не знаю. А за зачиненими дверима, я думаю, що вони можуть говорити про зброю передусім, яка потрібна Україні", - підсумував професор.
- У пʼятницю, 17 жовтня, президент України Володимир Зеленський у Вашингтоні зустрінеться з американським лідером Дональдом Трампом.
