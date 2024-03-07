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США розглядають можливість залучити $200 млн з резервів армії на допомогу Україні, – ЗМІ

7 березня, 2024 четвер
03:44
Війна з Росією Пентагон

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість використання близько $200 млн з фінансування Пентагону для надання оперативної допомоги Україні

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

У публікації йдеться, що, за словами осіб, знайомих з цим питанням, адміністрація Байдена обмірковує, чи зможе вона виділити близько 200 мільйонів доларів з фінансування армії США для надання негайної підтримки Україні, оскільки більший пакет допомоги залишається заблокованим у Конгресі.

Як зазначається, ці кошти могли би бути використані для забезпечення критично важливого озброєння, матеріалів та іншого обладнання, оскільки Україна стикається з дефіцитом артилерійських снарядів, і це відбувається на тлі того, що російські війська за останні тижні здійснюють повільне просування.

"Обговорення використання невеликої кількості резервів Пентагону підкреслюють шалені зусилля Білого дому, спрямовані на пошук будь-якої можливої підтримки для України. Але можливе фінансування є мізерним порівняно з більш ніж 61 мільярдом доларів допомоги Україні, яку президент Джо Байден запросив у Конгресу", - пише Bloomberg.

Допомога Україні

13 лютого сенат США остаточно затвердив закон, що містить пакет допомоги Україні. У відповідь спікер палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що наразі республіканці не мають у планах голосувати за законопроєкт щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, адже США мають подбати про свої проблеми, перш ніж розв’язувати їх у всьому світі.

16 лютого палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, вони не проголосували за ухвалений сенатом законопроєкт із пакетом допомоги Україні.

19 лютого президент США Джо Байден заявив, що готовий зустрітися зі спікером палати представників Майком Джонсоном, аби обговорити законопроєкт щодо допомоги Україні. Зустріч відбулася 27 лютого.

28 лютого спікери 23 парламентів закликали палату представників США розглянути допомогу Україні. Спікер палати представників конгресу США Майк Джонсон відповідаючи на питання про ухвалення допомоги Україні, зазначив, що перейде до нього, як тільки буде ухвалено фінансування витрат уряду.

29 лютого палата представників США підтримала законопроєкт про тимчасове фінансування держустанов.

Конгресмени знайшли спосіб, як проголосувати за допомогу Україні та обійти блокування спікера палати представників США Майка Джонсона.

Теги:
США
допомога США Україні
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