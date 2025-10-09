Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією "Стіна дронів" у ЄС може бути малоефективною проти російських атак, - авіаексперт Храпчинський
Ексклюзив

"Стіна дронів" у ЄС може бути малоефективною проти російських атак, - авіаексперт Храпчинський

Віталій Бесараб
9 жовтня, 2025 четвер
19:07
Війна з Росією дрон "Багнет"

Якщо "Стіна дронів" у ЄС буде формуватись за класичною системою протиповітряної оборони, то цей проєкт буде малоефективним проти російських атак

Зміст

Про це в етері Еспресо розповів офіцер резерву Повітряних сил ЗСУ, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський.

"Ми розуміємо, як повинна виглядати "Стіна дронів". Чи розуміє це Європа? На четвертий рік війни вони все-таки не готові до такої загрози. Знову ж таки, якщо вони будуть формувати "стіну дронів" за класичною системою протиповітряної оборони, де основний захист формується навколо стратегічних обʼєктів і флангів звідки буде загроза, то ця вона буде малоефективною. Адже, до прикладу, у Франкфурті є магазин DJI, де можна купити дрон, перепрограмувати його і на місці зробити теракт. Якщо раніше, щоб організувати теракт, до прикладу, як 11 вересня 2001 року, потрібно було викрасти літак, то зараз потрібно просто піти до магазину, зібрати певні елементи й зробити засіб, який може вразити будь-який обʼєкт", - пояснив Храпчинський.

Читайте також: Європа і "стіна дронів": чому це розмита ідея, яку стримує бюрократія й байдужість.

Експерт наголосив, що для захисту Європи від російських атак, в першу чергу потрібно будувати “стіну дронів” в Україні. Лише так Європа може захиститись від терористичних атак РФ.

"Тому, варто наголосити, що проєкт "стіни дронів" з українського боку виглядає по-іншому. Як цей проєкт буде виглядати у європейців побачимо з часом. Втім, варто пригадати, як Європа намагалась побудувати єдиний літак. З цього майже нічого не вийшло - є власний літак у Франції, а є власний літак у Європи. Саме тому, перш ніж говорити про "стіну дронів”" у Європі, варто говорити про такий проєкт, який в першу чергу буде побудований в Україні", - зауважив він.

  • 28 липня Кубілюс запевнив, що Європейський Союз залишатиметься залученим до оборони України незалежно від того, що вирішать робити Сполучені Штати Америки. 
  • 14 вересня президент України Володимир Зеленський запропонував країнам-партнерам допомогу в навчанні для відбиття з російських безпілотників.
  • 19 вересня стало відомо, що після порушення російськими безпілотниками повітряного простору Польщі й Румунії ЄС вирішив використовувати досвід України, аби побудувати "стіну з дронів".
     
Теги:
Україна
Росія
ЄС
ППО
російська армія
тероризм
безпілотник
НАТО
Більше новин
