"Стіна дронів" у ЄС може бути малоефективною проти російських атак, - авіаексперт Храпчинський

Про це в етері Еспресо розповів офіцер резерву Повітряних сил ЗСУ, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський.

"Ми розуміємо, як повинна виглядати "Стіна дронів". Чи розуміє це Європа? На четвертий рік війни вони все-таки не готові до такої загрози. Знову ж таки, якщо вони будуть формувати "стіну дронів" за класичною системою протиповітряної оборони, де основний захист формується навколо стратегічних обʼєктів і флангів звідки буде загроза, то ця вона буде малоефективною. Адже, до прикладу, у Франкфурті є магазин DJI, де можна купити дрон, перепрограмувати його і на місці зробити теракт. Якщо раніше, щоб організувати теракт, до прикладу, як 11 вересня 2001 року, потрібно було викрасти літак, то зараз потрібно просто піти до магазину, зібрати певні елементи й зробити засіб, який може вразити будь-який обʼєкт", - пояснив Храпчинський.

Експерт наголосив, що для захисту Європи від російських атак, в першу чергу потрібно будувати “стіну дронів” в Україні. Лише так Європа може захиститись від терористичних атак РФ.

"Тому, варто наголосити, що проєкт "стіни дронів" з українського боку виглядає по-іншому. Як цей проєкт буде виглядати у європейців побачимо з часом. Втім, варто пригадати, як Європа намагалась побудувати єдиний літак. З цього майже нічого не вийшло - є власний літак у Франції, а є власний літак у Європи. Саме тому, перш ніж говорити про "стіну дронів”" у Європі, варто говорити про такий проєкт, який в першу чергу буде побудований в Україні", - зауважив він.