Столтенберг пояснив, чому росіянам удалося захопити Авдіївку

Про це він заявив в інтерв'ю Радіо Свобода.

Перші помітні військові успіхи російських сил в Україні за останні місяці Столтенберг назвав наслідком того, що Росія заручилася "значною військовою підтримкою від Ірану, Північної Кореї", а також наростила власне виробництво й "мобілізувала більше сил".

"Ми не віримо, що той факт, що українські війська відступили з Авдіївки, сам по собі істотно змінить стратегічну ситуацію. Водночас це нагадує нам про те, що Росія готова пожертвувати багатьма солдатами лише задля незначних територіальних здобутків", - сказав генсек.