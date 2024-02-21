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Столтенберг пояснив, чому росіянам удалося захопити Авдіївку

21 лютого, 2024 середа
10:39
Війна з Росією Донеччина, Авдіївка, Желанне

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія мобілізувала більше сил та заручилася підтримкою Ірану й Північної Кореї для захоплення Авдіївки

Про це він заявив в інтерв'ю Радіо Свобода.

Перші помітні військові успіхи російських сил в Україні за останні місяці Столтенберг назвав наслідком того, що Росія заручилася "значною військовою підтримкою від Ірану, Північної Кореї", а також наростила власне виробництво й "мобілізувала більше сил".

"Ми не віримо, що той факт, що українські війська відступили з Авдіївки, сам по собі істотно змінить стратегічну ситуацію. Водночас це нагадує нам про те, що Росія готова пожертвувати багатьма солдатами лише задля незначних територіальних здобутків", - сказав генсек.

  • Командування Сил оборони 17 лютого ухвалило рішення про виведення підрозділів з Авдіївки й перехід до оборони на більш вигідних рубежах.
  • Командувач Таврійського напрямку генерал Тарнавський повідомив, що під час відходу з Авдіївки "деяка кількість" українських захисників потрапила в російський полон.
  • Окупанти розстріляли 6 полонених військових, які залишились в Авдіївці на позиції Музей ("Зеніт") після відходу української армії. Побратими впізнали загиблих на відео, яке поширили росіяни у мережі.
  • Вранці 18 лютого в смузі відповідальності ОСУВ "Хортиця" російські окупанти розстріляли двох українських військовополонених.
  • 19 лютого член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін заявив, що, на його думку, вихід ЗСУ з Авдіївки мав би відбутися раніше
  • Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець вимагає розслідувати обставини страти військових, яких росіяни розстріляли під час виходу ЗСУ з Авдіївки.
Теги:
Росія
КНДР
російська армія
Іран
ЗСУ
мобілізація
Єнс Столтенберг
Авдіївка
НАТО
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