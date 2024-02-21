Столтенберг пояснив, чому росіянам удалося захопити Авдіївку
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія мобілізувала більше сил та заручилася підтримкою Ірану й Північної Кореї для захоплення Авдіївки
Про це він заявив в інтерв'ю Радіо Свобода.
Перші помітні військові успіхи російських сил в Україні за останні місяці Столтенберг назвав наслідком того, що Росія заручилася "значною військовою підтримкою від Ірану, Північної Кореї", а також наростила власне виробництво й "мобілізувала більше сил".
"Ми не віримо, що той факт, що українські війська відступили з Авдіївки, сам по собі істотно змінить стратегічну ситуацію. Водночас це нагадує нам про те, що Росія готова пожертвувати багатьма солдатами лише задля незначних територіальних здобутків", - сказав генсек.
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