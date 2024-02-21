"Точно не 47 тис.": військовий експерт Ступак назвав імовірну кількість загиблих під Авдіївкою росіян

Про це він заявив в етері Еспресо.

"Я побачив це занадто оптимістично, чесно, я не наганяю страху на ваших глядачів, але виглядає дуже оптимістично. Що мене збентежило, з чим я не погоджуюся? З втратами росіян під Авдіївкою, їх точно не 47 000. Це важливо говорити, бо у наших громадян можуть виникнути такі думки, тобто майже 50 тисяч поклали, це 10% від того, що в них стоїть. Це буде неправильно, це буде введення в оману", - пояснив Ступак.

За його даними, є три цифри, які і є ймовірними втратами рашистів у чотиримісячній активній фазі Авдіївської оборонної операції.

"Перша, дуже консервативна й дуже обережна - 4000 росіян, які, перепрошую, наглухо залізобетонно покладені в українську землю, вони вже не повернуться, навіть, якщо їх там святою водою, якимись мощами російських святих обкладатимуть. Є цифра більш оптимістична - це 13 000 російських військових. Тобто 4, 13 тисяч - це зрозуміло, що порахувати неможливо, бо бойові дії тривають дуже активно, - пояснив військовий експерт. - Самі росіяни, російський військкор, який веде, перепрошую, вів паблік "Нам пишут из Янины", сьогодні вчинив самогубство і перед тим назвав цифру в 16 тисяч росіян, які поклали свої голови на авдіївській землі. Вони до цього моменту навіть не могли на мапі показати цю ділянку, це місто без помилки, а тут поклали своє життя".

Ступак наголосив, що можливо й дані про 47 тисяч правдива інформація, якщо підрахувати не лише загиблих, а й легко, середньо, тяжко поранених, зниклих безвісти та тих, хто потрапив у полон до українців: "Тобто плюс-мінус така цифра може намалювати - це важливо підмітити й сказати, щоб не вводити ваших глядачів в оману, щоб вони правильно оцінювали ситуацію".

Він відокремив, що важливим аспектом нашої боротьби є допомога від США.

"Сполучені Штати вже повідомили Україну, що якщо не вдасться домовитися про допомогу, вам, українцям, доведеться вирішувати, які міста доведеться залишати росіянам, бо допомога не приїжджає. З жовтня президент Байден вмовляє конгресменів проголосувати, але ми очікували в грудні, напередодні різдвяних свят, потім одразу після новорічних свят вже і дивлюсь березень, а допомоги ще немає. Там перерва, яка була запланована, до 28 числа - це нижня палата представників. Верхня проголосувала, а нижня каже: ми кістьми ляжемо, а не проголосуємо. Можливо якимось чином на американців повпливає те, що ми залишили Авдіївку", - додав співробітник СБУ 2004-2015 рр.

Довідково. "Нам пишут из Янины" - це телеграм-канал, де обговорюються події війни в Україні. В останніх повідомленнях розглядається замороження конфлікту як перепочинок для Збройних Сил України, але з можливістю ще більших втрат.

Що передувало

Нагадаємо, з метою уникнення оточення та збереження життя військових командування Сил оборони 17 лютого ухвалило рішення про виведення підрозділів з Авдіївки й перехід до оборони на більш вигідних рубежах.

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що рішення щодо виходу з Авдіївки було правильним й українські бійці наразі потребують деяких видів зброї та техніки.

Українські захисники під Авдіївкою завдали ворогові величезних втрат. Лише в особовому складі вони перевищили 47 тис. військових, повідомив командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Таврія" Олександр Тарнавський.

У Росії військовий і пропагандист Андрій Морозов із позивним Мурз заявив про 16 тисяч ліквідованих солдатів армії РФ в боях за Авдіївку. Також важливо відзначити, що він вів телеграм-канал "Нам пишут из Янины". Сьогодні стало відомо, що він, ймовірно, наклав на себе руки. Морозов тривалий час служив у збройних формуваннях "ДНР" і був військовослужбовцем армії РФ.

Напередодні міністр оборони РФ Сергій Шойгу доповів лідеру терористів Володимиру Путіну, що російська армія нібито взяла під контроль Кринки на лівобережжі Херсонщини.

Пізніше Сили оборони півдня України спростували заяву Шойгу.

Обидві заяви Шойгу щодо втрат ворога під Авдіївкою і щодо Кринків є брехливими, - заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.