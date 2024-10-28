"Це найдешевше гарматне м'ясо в світі": експерт з питань нацбезпеки Варченко про військових КНДР

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Питання застосування Путіним північнокорейських військ є поетапним. Військові КНДР за світовими мірками - найдешевше гарматне м'ясо, цих людей найбільше зневажає їхня держава. У цій ситуації північнокорейські вояки зараз дійсно тренуються на території Росії, щоб потім їх задіяти, де завгодно. Я не виключаю, що найближчим часом вони з'являться у Донецькій області чи деінде. Хоча може бути, що росіяни спробують завдяки участі військових Північної Кореї зменшити дефіцит особового складу в своїх збройних силах та замінити військовими з КНДР російських прикордонників та інших звичайних вояків армії РФ, відправивши їх на фронт", - зауважив експерт з питань національної безпеки.

Іван Варченко додав, що північнокорейські військові можуть замінити й Росгвардію, таким чином захистити "російську демократію", як вони захищають "демократію" у Північній Кореї.

Що відомо про військову співпрацю Росії та КНДР і солдатів Північної Кореї в Росії

4 жовтня Kyiv Post повідомив, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.

У вівторок, 8 жовтня, міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.

13 жовтня повідомлялося, що Росія продовжує налагоджувати союзницькі стосунки з Північною Кореєю. Фактично йдеться про передачу північнокорейських військових до лав російських окупантів.

Також український партизанський рух "СРОК" ("Смерть російським окупантам і колаборантам") стверджував, що його представники встановили місце перебування військовослужбовців КНДР в окупованій частині Донеччини.

22 жовтня у медіа з'явилася інформація, що Північна Корея відправила на територію Росію не тільки піхотинців, а й пілотів військових літаків. А очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що 23 жовтня у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.

У ГУР повідомляли, що 23 жовтня появу військових КНДР зафіксували на Курщині. 25 жовтня у розвідці Південної Кореї заявили, що КНДР планує скерувати до Росії другу партію своїх військовослужбовців, загальною чисельністю до 10 тис. людей.

27 жовтня у ГУР повідомили, що російські військові перевозять солдатів з Північної Кореї у КамАЗах з цивільними номерами. Відповідну вантажівку помітили на трасі "Курськ - Воронеж".











