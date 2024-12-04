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"Це не крадіжка, це диверсія": майор запасу НГУ Гетьман про неякісні міни для ЗСУ

Оксана Ліховід
4 грудня, 2024 середа
13:07
Війна з Росією снаряди

Ветеран російсько-української війни, майор запасу НГУ Олексій Гетьман зазначив: якщо порох не горить і не виштовхує міну зі ствола, це свідчить про використання невідповідного пороху

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Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Як тільки виникло питання щодо неякісних мін, одразу з'явилися припущення, що причина могла бути у неналежному зберіганні. Можливо, в окремих підрозділах це могло бути, але щоб на всій ділянці фронту всі одночасно неналежно зберігали саме міни, а все інше - належно, це виглядає дуже слабким поясненням", - зауважив Гетьман.

За словами майора запасу НГУ, міна складається з багатьох компонентів. Щоб її виготовити, необхідно чітко дотримуватися технології та використовувати відповідні матеріали. У цій ситуації не спрацював один із ключових елементів - порох.

"Вважаю, що це була не якась крадіжка чи корупція - тут особливо не заробиш, якщо поставиш порох іншої якості. Йдеться не про корупційну помилку, а про навмисну диверсію. Ті, хто це зробив, діяли не тому, що вони щось вкрали чи не доклали якихось компонентів, а тому, що навмисно використали іншу хімічну формулу, яка вже не спрацювала так, як мала", - наголосив Гетьман.

Ветеран російсько-української війни також додав, що, якщо порох не горить і не виштовхує міну зі ствола, це означає, що використано не той порох.

Що відомо

Журналіст Юрій Бутусов 20 листопада заявив, що українським бійцям на фронт поставили партію неякісних мін, що були виготовлені Укроборонпромом. 

Згодом 26 листопада в Міністерстві оборони України заявили, що розслідують постачання неякісних 120-міліметрових мін українському війську. Водночас ДБР розпочало кримінальне провадження.

Попередні результати розслідування міжвідомчої комісії показали, що серед можливих дефектів у мін можуть бути неякісні порохові заряди або порушення умов зберігання боєприпасів, яке призвело до їхнього пошкодження.

Під час перевірки боєприпасів, поставлених до Сил оборони, виявили близько 24 тис. неякісних мін, що підлягають поверненню.

Теги:
Новини
Суспільство
зброя
корупція в Україні
військові
ЗСУ
Військові новини
зброя для України
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