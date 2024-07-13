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Це нові тактичні прийоми: авіаційний експерт Романенко про ракетну атаку РФ 8 липня

13 липня, 2024 субота
18:03
Війна з Росією

Валерій Романенко, експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації, зауважив, що 8 липня РФ, атакуючи Київ, зменшила висоту польоту своїх ракет

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Про це він розповів у етері Еспресо.

"Щодо ракетної атаки РФ 8 липня, то це не є новою тактикою. Це нові тактичні прийоми, однак загалом й вони не нові. Росіяни просто застосували політ ракети ще з менших висот, трохи зменшили висоту польоту. А поняття радіогоризонту - фізична річ. Якщо ракета летить на висоті 50 метрів, то радіолокаційна станція здатна її побачити за 40 км. Цю дистанцію ракета пролітає за декілька хвилин. І за цей час потрібно привести у бойову готовність дивізіон, захопити цю ракету станцією наведення, дати команду на знищення, здійснити пуск ракети й перехопити так, щоб вона не вийшла із зони ураження", - пояснив експерт з авіації.

За його словами, треба працювати дуже динамічно. Якщо десь через щось сталася мінімальна затримка, то ракета здатна пролетіти зону ураження зенітно-ракетного комплексу.

"І загалом я хочу сказати, що під час того нальоту на Київ впала одна чи дві ракети. Навіть Ізраїль, коли відбивав ракети, що були зроблені з каналізаційних труб, а щільність ізраїльського ППО, мабуть, у сотні разів вище, ніж в Україні, однак при всьому тому ракети попадали на міста Ізраїлю. Жодна протиповітряна оборона, навіть американська, не дає стовідсоткового ураження цілей", - підкреслив Валерій Романенко.

  • 8 липня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку по Україні. Унаслідок влучань ворожих ракет на Київщині, у Кривому Розі, Покровську, Дніпрі і Києві загинули люди.
  • Також унаслідок масованої ракетної атаки росіян 8 липня у Києві повністю зруйновані або пошкоджені три трансформаторні підстанції ДТЕК.
  • 10 липня рятувальники завершили аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи у Києві через масовану ракетну атаку 8 липня, через яку загинули 33 людини, 121 - отримала поранення
Теги:
Відео
Україна
Росія
Ізраїль
ППО
російська армія
новини Києва
ракетний удар
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