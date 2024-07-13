Це нові тактичні прийоми: авіаційний експерт Романенко про ракетну атаку РФ 8 липня

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Щодо ракетної атаки РФ 8 липня, то це не є новою тактикою. Це нові тактичні прийоми, однак загалом й вони не нові. Росіяни просто застосували політ ракети ще з менших висот, трохи зменшили висоту польоту. А поняття радіогоризонту - фізична річ. Якщо ракета летить на висоті 50 метрів, то радіолокаційна станція здатна її побачити за 40 км. Цю дистанцію ракета пролітає за декілька хвилин. І за цей час потрібно привести у бойову готовність дивізіон, захопити цю ракету станцією наведення, дати команду на знищення, здійснити пуск ракети й перехопити так, щоб вона не вийшла із зони ураження", - пояснив експерт з авіації.

За його словами, треба працювати дуже динамічно. Якщо десь через щось сталася мінімальна затримка, то ракета здатна пролетіти зону ураження зенітно-ракетного комплексу.

"І загалом я хочу сказати, що під час того нальоту на Київ впала одна чи дві ракети. Навіть Ізраїль, коли відбивав ракети, що були зроблені з каналізаційних труб, а щільність ізраїльського ППО, мабуть, у сотні разів вище, ніж в Україні, однак при всьому тому ракети попадали на міста Ізраїлю. Жодна протиповітряна оборона, навіть американська, не дає стовідсоткового ураження цілей", - підкреслив Валерій Романенко.