Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією "Це троянський кінь": Снєгирьов про ідею 40-кілометрової буферної зони в Україні
Ексклюзив

"Це троянський кінь": Снєгирьов про ідею 40-кілометрової буферної зони в Україні

Оксана Ліховід
29 серпня, 2025 п'ятниця
10:13
Війна з Росією Донеччина

Ідея створення 40-кілометрової буферної зони на сході України може призвести до втрати контролю над ключовими промисловими центрами Донеччини та фактичного відсунення лінії оборони до меж Дніпропетровської області. Такий сценарій є частиною реалізації інтересів Росії

Зміст

Про це в ефірі Еспресо сказав військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа" Дмитро Снєгирьов.

"Politico вкотре вкинула так звану контрольовану інформацію. 40 кілометрів демонстраційної, так званої буферної зони - це фактично вихід з території Донецької області, завуальований варіант територіальних поступок з боку України.

Україна жодним чином не має розглядати подібні сентенції. Це, швидше за все, саме російський варіант. І невипадково обрані західні ЗМІ - з метою зондування настроїв як політичного керівництва європейських країн, так і українського суспільства", - пояснив Снєгирьов.

Військовий експерт зауважив, що буферна зона в 40 кілометрів означатиме вихід на адміністративні кордони Дніпропетровської області, що фактично призведе до втрати контролю над найбільшими промисловими містами Донеччини - Слов'янсько-Краматорською та Покровською агломераціями. Саме це і є в планах РФ

"Паралельно з цим контрольованим вкидом інформації в Politico, з'являються й заяви очільника МЗС Туреччини про те, що РФ змінила своє бачення завершення війни в Україні і вже не наполягає на контролі над чотирма областями, а звузила свої вимоги до двох.

Але росіяни вже контролюють 99,9% території Луганської області. Відповідно, залишається питання контролю над Донецькою областю. Саме тому й з'являються подібні повідомлення. Це інформаційні вкиди, це троянський кінь, який намагаються просунути в український інформпростір", - наголосив Снєгирьов.

  • Європейські лідери розглядають можливість створення 40-кілометрової буферної зони між українськими та російськими військами в рамках потенційної мирної угоди.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Луганщина
ЗСУ
Донеччина
Військові новини
переговори з РФ
пропаганда
оборона та безпека
Інформаційний марафон ВЧ
2025, п'ятниця
29 серпня
11:29
Енергетика
Через підвищення температури повітря споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання: ситуація в енергосистемі 29 серпня
11:19
Ексклюзив
Люди вийшли на протест через відкриття Нацмеморіалу у Мархалівці. Активісти кажуть, що затримали близько десятка людей
11:16
Шпигувала за Силами оборони на Донеччині: затримано агентку спецслужб РФ
10:57
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 29 серпня: скільки просять за євро та долар в обмінниках
10:35
На Київщині викрили схеми розкрадань бюджетних коштів на понад 468 млн грн: 42 депутати та чиновники отримали підозри
10:34
Атака РФ 28 серпня: у Києві завершились рятувальні роботи, 23 людей загинули, доля 8 невідома
10:33
PR
Роль сучасних іграшок у розвитку дітей
10:07
PR
штори на кухню
Штори на кухню – стильний та функціональний аксесуар
10:06
Огляд
міжнародний огляд
Поки Європа пропонує створити буферну зону між Україною і Росією, останні влучають по її офісах під час обстрілів Києва. Акценти світових ЗМІ 29 серпня
10:05
OPINION
Польська ненависть до українців скеровує їх на шлях Орбана?
09:52
Ford, форд
Ford відкличе майже 500 тис. автомобілів у США через витік гальмівної рідини
09:06
Ексклюзив
Карта бойових дій за 12-19 липня
Ми створили killzone, у яку не може заїхати ні легкова техніка, ні броньована: командир Рисак про напрямок Липців на Харківщині
08:56
РФ атакувала Україну безпілотниками: на Дніпровщині є загиблі й поранені
08:52
видобуток нафти, нафта
У Reuters дізнались, у якому стані нафтовий термінал Усть-Луга після атаки українських дронів
08:45
ЗСУ
Ситуація на фронті: протягом доби відбулося 191 боєзіткнення, росіяни здійснили понад 5 тис. обстрілів
08:25
Анонс
ФК "Карпати"
УПЛ: розклад матчів і трансляцій 4-го туру
08:21
ППО
Вночі ППО знешкодила 46 з 68 ворожих безпілотників
08:06
втрати окупантів
Європейські лідери розглядають можливість створення 40 км буферної зони між українськими та російськими позиціями, - Politico
08:03
Ексклюзив
У ВМС повідомили про ще одного загиблого внаслідок удару РФ по кораблю "Сімферополь"
08:01
OPINION
Чому війну не можна зупинити в найближчі місяці?
07:55
Партизани "Атеш" провели диверсію на залізничній гілці у Костромі, від якої залежить логістика окупантів
07:28
втрати окупантів
За добу армія РФ втратила на фронті засіб ППО, 4 танки та 850 військових
07:11
вибух, ракетна атака
Росіяни вдарили по Малокатеринівці на Запоріжжі: постраждала дитина
06:35
Кремль затвердив перелік "патріотичних" пісень про війну для виховання дітей у школах і садочках
06:22
міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан
МЗС Туреччини: Москва вже не вимагає контролю над усіма окупованими областями, але хоче отримати Донеччину
06:08
"Це не що інше, як ганьба": МЗС України та Мінкульт засудили присутність російського прапора на Венеційському кінофестивалі
05:45
Зеленський та лідери 5 країн Європи провели координаційну онлайн-зустріч: говорили про гарантії безпеки для України та необхідність посилення тиску на РФ
05:03
Оновлено
Атака РФ на Київ 28 серпня, Дарницький район
Російська атака дронами та ракетами 28 серпня: у Києві 23 людини загинуло, серед них 4 дітей
00:43
Оновлено
Андрій Ярмоленко, "Динамо"
"Динамо" і "Шахтар" зіграють в основному етапі Ліги конференцій
00:40
поставки зброї з США в Україну
Держдеп США схвалив продаж Україні авіаційних боєприпасів на $825 млн
2025, четвер
28 серпня
23:52
Оновлено
Від початку доби на фронті відбулося 137 боїв, найбільше - на Покровському та Лиманському напрямках
23:24
вибухи обстріл
У Росії внаслідок вибуху було знищено вузлову залізничну станцію, - ЗМІ
22:16
винищувач F-16
У Польщі розбився винищувач F-16: пілот загинув
21:43
Ексклюзив
москва в руїнах
Чалий: Ознакою готовності Путіна до зупинки війни стане найвища точка ескалації - руйнування Кремля та Мавзолею у Москві
21:19
Дональд Трамп
"Трамп не був задоволений, але й не здивований": Білий дім про атаку РФ на Україну
20:35
Ексклюзив
Предстоятель УПЦ (МП) Онуфрій отримує нагороду від Путіна
Київська митрополія УПЦ може припинити існування, якщо не розірве зв’язки з Російською православною церквою: деталі та умови припису ДЕСС
20:22
Ексклюзив
Для росіян "Герань-3" занадто дорогий, а для наших винищувачів – тренувальна мішень, – авіаексперт Романенко
20:16
Україна організує важливі заходи на полях 80-ї сесії Генасамблеї ООН, - Зеленський після розмови з Гутеррешем
20:00
OPINION
Новий оборонний альянс в Європі?
19:53
Ексклюзив
Це було питання часу: Defense Express про ураження ворожим морським дроном корабля ВМС України
