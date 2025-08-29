"Це троянський кінь": Снєгирьов про ідею 40-кілометрової буферної зони в Україні

Про це в ефірі Еспресо сказав військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа" Дмитро Снєгирьов.

"Politico вкотре вкинула так звану контрольовану інформацію. 40 кілометрів демонстраційної, так званої буферної зони - це фактично вихід з території Донецької області, завуальований варіант територіальних поступок з боку України.

Україна жодним чином не має розглядати подібні сентенції. Це, швидше за все, саме російський варіант. І невипадково обрані західні ЗМІ - з метою зондування настроїв як політичного керівництва європейських країн, так і українського суспільства", - пояснив Снєгирьов.

Військовий експерт зауважив, що буферна зона в 40 кілометрів означатиме вихід на адміністративні кордони Дніпропетровської області, що фактично призведе до втрати контролю над найбільшими промисловими містами Донеччини - Слов'янсько-Краматорською та Покровською агломераціями. Саме це і є в планах РФ

"Паралельно з цим контрольованим вкидом інформації в Politico, з'являються й заяви очільника МЗС Туреччини про те, що РФ змінила своє бачення завершення війни в Україні і вже не наполягає на контролі над чотирма областями, а звузила свої вимоги до двох.

Але росіяни вже контролюють 99,9% території Луганської області. Відповідно, залишається питання контролю над Донецькою областю. Саме тому й з'являються подібні повідомлення. Це інформаційні вкиди, це троянський кінь, який намагаються просунути в український інформпростір", - наголосив Снєгирьов.