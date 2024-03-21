Ціллю атаки РФ на Київ 21 березня було Головне управління розвідки, – ЗМІ
Більшість крилатих і балістичних ракет, якими РФ обстріляла Київ зранку 21 березня, були націлені на об'єкти Головного управління розвідки Міноборони України
Про це УП розповіло джерело в Головному управлінні розвідки.
"Абсолютна більшість ракет, які летіли по Києву 21 березня, була спрямована на об'єкти Головного управління розвідки. Всі вони збиті", - сказав співбесідник видання.
- Ворог у ніч на 21 березня здійснив масовану повітряну атаку на Україну. Більшість ракет рухалися на Київ.
- У Повітряних силах поінформували, що українська ППО знищила 29 крилатих і 2 балістичні ракети. Запуск ворожих цілей відбувся із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95М з Волгодонська та Енгельська.
- "Економічна правда" підрахувала, що на масовану атаку 21 березня РФ витратила $390 млн.
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