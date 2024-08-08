У бригаді спецпризначення "Азов" НГУ розповіли, якими навичками має володіти людина, щоб стати оператором БПЛА

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Потрібно, щоб людина на базовому рівні орієнтувалась у технологіях. Обов'язково буде робота з картами. Цьому людина може сама навчитися допоки є цивільною. Також треба буде підтягнути фізичну підготовку. Бажано мати курси з пілотування безпілотників або навчання на симуляторах", - пояснив боєць.

Оператор БПЛА 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ також додав, що більшість людей, які були зацікавлені, навчилися керувати безпілотником і тепер ефективно працюють на полі бою.

"Підготовка може зайняти від кількох тижнів до кількох місяців, але маючи старання можна освоїти всі необхідні навички", - зауважив боєць.