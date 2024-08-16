У Defense Express розповіли, скільки росіяни ще мають бомбардувальників Ту-22М3

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"За даними Military Balance, станом на середину 2023 року у РФ на папері було 57 Ту-22М3. З цієї кількості слід відняти принаймні 2 літаки: один був збитий з С-200 у квітні цього року, а інший впав 15 серпня в Іркутській області. Також потрібно врахувати пошкоджені два борти на авіабазі "Оленья". Окрім цього, був удар по авіабазі "Дягілєво", де ще один літак згорів у 2022 році, але це вже враховано. Ще один літак був знищений у 2023 році на аеродромі "Сольці". Отже, на папері у росіян залишилося 54 літаки, мінус ті, що виведені з ладу, тобто близько півсотні", - пояснив Катков.

За словами військового експерта, до початку повномасштабного вторгнення у РФ планували провести модернізацію 30 літаків Ту-22М3 для продовження експлуатації.

"Вочевидь, у РФ є проблеми з підтриманням цих літаків у відповідній бойовій готовності. Наразі основним бомбардувальником у РФ є Ту-95, на папері їх близько 40 одиниць. Інформація про реальну кількість літаків Ту-22М3 ретельно охороняється, оскільки існують значні проблеми. Двигуни для цих літаків не виробляються з 1996 року", - додав Катков.