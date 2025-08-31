У Києві поруч зі зруйнованим російською ракетою будинком відбулось прощання з 24-річною матір'ю та її 2-річною донькою

Про це повідомило видання "Вечірній Київ".

Попрощатися із загиблими прийшли сотні людей — сусіди, друзі та небайдужі кияни. Люди приносили квіти та дитячі іграшки. Коли до будинку підвезли дві труни, багато присутніх не стримували сліз. Домовина матері була закрита, а маленької Ангеліни - відкрита.

Знайомі родини розповіли журналістам "Вечірнього Києва", що батько Ангеліни, чоловік Надії, тієї трагічної ночі був на нічній зміні. Повернувшись додому вранці, він побачив палаючий та зруйнований будинок. Його спроби знайти дружину та доньку були марними – навколо були суцільні завали та вогонь.

Родичка розповіла, що пара п’ять років чекала на дитину, і у 2022 році, вже під час повномасштабної війни, у них народилася донечка.

"Ангеліна принесла в їхнє життя неймовірну радість. Вона була надзвичайно лагідною та доброю дитиною. Справжній ангел. Ми її всі любили", — зазначила вона.

За словами жінки, до декрету Надія працювала менеджером у ресторані. Вона навчалася у Київському фаховому коледжі туризму та готельного господарства і випустилася у 2021 році.

У навчальному закладі висловили щире співчуття родині та додали: "Добрий і світлий спомин про Надійку та її донечку назавжди залишиться в серцях рідних і всіх, хто її знав".