У Комітеті з питань нацбезпеки розповіли, коли ухвалять рішення щодо законопроєкту про мобілізацію

Про це Костенко розповів в ефірі телемарафону.

За його словами, проєкт закону про мобілізацію розглядають постатейно, даючи рекомендації та виправлення, які в майбутньому можна буде до нього застосувати.

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"Ми йдемо постатейно. У законопроєкті про мобілізацію є 73 сторінки тільки порівняльної таблиці. Ми проходимо кожну норму. Практично до кожної норми є питання щодо або технічного та юридичного написання, або визначення відношення її до інших законів. Тому фактично зараз Комітет дає рекомендації або виправлення в перспективі (як це має звучати, або як це буде або не буде працювати). Такі виправлення є фактично до кожної статті", - розповів Костенко.

Нардеп зазначив, що станом на суботу, 6 грудня, триває заслуховування законопроєкту. Рішення щодо нього Комітет планує ухвалити на початку наступного тижня - 8-9 січня.

Мобілізація в Україні

Президент Володимир Зеленський 9 листопада 2023 року підписав закон про продовження загальної мобілізації до 14 лютого 2024 року.

19 грудня 2023 року Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.

25 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт про удосконалення процедури мобілізації.

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Голова Нацполіції Іван Вигівський прокоментував пропозицію мобілізувати правоохоронців, зазначивши, що поліцейські вже максимально залучені до оборони країни й тримають "внутрішній фронт".

4 січня Комітет ВР з питань нацбезпеки за участю Залужного й Умєрова розпочав розгляд законопроєкту про мобілізацію.