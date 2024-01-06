У Комітеті з питань нацбезпеки розповіли, коли ухвалять рішення щодо законопроєкту про мобілізацію
Секретар парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що Комітет ухвалить рішення щодо законопроєкту про мобілізацію наступного тижня
Про це Костенко розповів в ефірі телемарафону.
За його словами, проєкт закону про мобілізацію розглядають постатейно, даючи рекомендації та виправлення, які в майбутньому можна буде до нього застосувати.
Читайте і дивіться також: Про мобілізацію, стратегію перемоги і уряд національного порятунку, - підсумки тижня від Миколи Княжицького
"Ми йдемо постатейно. У законопроєкті про мобілізацію є 73 сторінки тільки порівняльної таблиці. Ми проходимо кожну норму. Практично до кожної норми є питання щодо або технічного та юридичного написання, або визначення відношення її до інших законів. Тому фактично зараз Комітет дає рекомендації або виправлення в перспективі (як це має звучати, або як це буде або не буде працювати). Такі виправлення є фактично до кожної статті", - розповів Костенко.
Нардеп зазначив, що станом на суботу, 6 грудня, триває заслуховування законопроєкту. Рішення щодо нього Комітет планує ухвалити на початку наступного тижня - 8-9 січня.
Мобілізація в Україні
Президент Володимир Зеленський 9 листопада 2023 року підписав закон про продовження загальної мобілізації до 14 лютого 2024 року.
19 грудня 2023 року Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.
25 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт про удосконалення процедури мобілізації.
Читайте також: Служу народу України? Про що законопроєкт про мобілізацію та чому українці критикують його
Голова Нацполіції Іван Вигівський прокоментував пропозицію мобілізувати правоохоронців, зазначивши, що поліцейські вже максимально залучені до оборони країни й тримають "внутрішній фронт".
4 січня Комітет ВР з питань нацбезпеки за участю Залужного й Умєрова розпочав розгляд законопроєкту про мобілізацію.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.27 Купівля 38.27Продаж 39.12
- EUR Купівля 41.85Продаж 43.02
- Актуальне
- Важливе