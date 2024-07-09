У Кракові відбулася акція пам'яті через масовану атаку РФ 8 липня

Про це повідомляє Генеральне консульство України в Кракові.

На Ринковій площі присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих під час жахливих ударів по Києву, Дніпру, Кривому Рогу, Покровську, Слов’янську, Краматорську, Нікополю та іншим містах й населених пунктах України.

Фото: Генеральне консульство України в Кракові

Зазначається, що демонстрація із закликом до міжнародної спільноти зупинити вбивства українців була організована українськими громадськими організаціями "SUN for Ukraine Chimera Kultur", "United Humanitarian People" у співпраці з іншими об’єднаннями Кракова, а також за участі волонтерів, українського студентства, пластунів, освітян, лікарів та іноземних друзів.

Фото: Генеральне консульство України в Кракові

Що відомо про масовану атаку РФ по Україні 8 липня

Генеральний консул України в Кракові Вячеслав Войнаровський звернувся з промовою до організаторів та учасників акції й мешканців і гостей Кракова, присутніх на центральній площі міста. Він апелював до громадськості Польщі та світової спільноти зупинити дії росіян, які вчиняють воєнні злочини та злочини проти людності на території України.

Під час масованої ракетної атаки 8 липня по різних містах України було завдано ударів понад 40 ракетами різних типів.

Зокрема окупанти здійснили масовану ракетну атаку по Україні. Унаслідок влучань ворожих ракет на Київщині, у Кривому Розі, Покровську, Дніпрі і Києві є загиблі та поранені.

У столиці станом на ранок внаслідок ракетного удару 27 загиблих та 117 постраждалих. Внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано пошкодження в 7 районах міста.

У Шевченківському районі окупанти вдарили по дитячій лікарні "Охматдит". Загинули 2 дорослих (одна з них лікарка), 10 постраждали. Пошкоджені кілька інших корпусів. Тривають роботи по розбору завалів та пошуку людей.

В іншій локації району в багатоповерховому житловому будинку зруйнований повністю один під’їзд, решта - пошкоджено.

Також зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, та Голосіївському районах.

Пізніше російські окупанти 8 липня вдруге завдали удару по Києву. Унаслідок падіння уламків ракети на медичний центр загинули й отримали поранення мирні жителі.

У Кривому Розі внаслідок обстрілу загинули 10 людей, ще 47 дістали поранення.

"Ні серед загиблих, ні серед поранених немає жодного військового - все це цивільні люди", - підкреслив керівник ради оборони міста Олександр Вілкул.

У Дніпрі пошкоджень зазнали багатоповерхівка, підприємство та станція техобслуговування. Відомо про одного загиблого та 12 поранених.

Крім того, уранці 8 липня росіяни вдарили по підприємству в Покровську Донецької області. Попередньо встановлено, що окупанти стріляли з РСЗВ "Смерч".

Окупанти поцілили по приватному підприємству. Внаслідок вибуху троє працівників загинули на місці. Ще троє людей отримали поранення.