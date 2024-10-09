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У МКС заявили, що можуть притягнути Білорусь до відповідальності за участь у депортації українських дітей

Юлія Лаврук
9 жовтня, 2024 середа
15:44
Війна з Росією У Білорусі росте соціальна напруга

Міжнародний кримінальний суд, у разі відповідних доказів, може притягнути Білорусь до відповідальності за участь у депортації українських дітей, навіть попри те, що країна не є членом МКС

Зміст

Про це заявив речник МКС Фаді ель Абдалла українським журналістам, пише Бабель.

"Ми говоримо про те, що такі злочини могли бути скоєні на території України. Тобто незалежно від того, чи дітей привезли в Росію, чи в інше місце, такі діяння можуть підпадати під юрисдикцію МКС, якщо саме викрадення хоча б частково було скоєно на території України", - сказав Абдалла.

Крім того, він нагадав, що раніше білоруська влада показала групу українських дітей з окупованого РФ міста Антрацит. Їх відправили до білоруського Могильова, де розмістили в санаторії, а білоруські військові проводили для них тренування.

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Після цього колишній міністр культури Білорусі Павло Латушко надав МКС докази ймовірної причетності Лукашенка до незаконної депортації українських дітей.

Що відомо

У червні 2023 року комітет сенату США підтримав проєкт резолюції, яка засуджує викрадення українських дітей Росією та називає дії окупантів геноцидом.

Пізніше з'явилися докази причетності Білорусі до депортації українських дітей. 27 червня білоруська опозиція передала в Міжнародний кримінальний суд докази причетності до воєнних злочинів самопроголошеного очільника Білорусі Олександра Лукашенка та його оточення.

На початку грудня Міжнародний Рух Червоного Хреста і Червоного Півмісяця призупинив членство білоруського представництва, зокрема, через депортацію українських дітей.

Взимку цього року у розслідуванні "Схем" йшлось про те, що українським дітям, яких депортували з тимчасово окупованих територій, у дитячих таборах у Білорусі нав’язують прорадянські наративи та викорінюють їхню національну ідентичність.

Теги:
Світ
Кримінал
Україна
Росія
Білорусь
воєнні злочини Росії
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