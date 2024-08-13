"У Путіна явні проблеми з резервами": військовослужбовець Омелян про операцію у Курській області

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"У Путіна явні проблеми з резервами, коли вони зробили акцент на тому, що Росія безконечна як щодо людського потенціалу, так військового - це був блеф. Ми бачимо, що навіть прорив у Курській області вони не мають чим закрити і змушені не перекидати туди нові бригади, дивізії, армії, а висмикувати їх з інших ділянок фронту, і вони, відверто кажучи, перебувають не у найкращому стані. По-друге, російська економіка тріщить по швах, це заявляють вже високі чиновники Російської Федерації, абсолютно публічно і відверто, що справи йдуть настільки добре, що скоро всім стане ще гірше. І третій фактор є той, що незважаючи на спроби Путіна зцементувати Росію зсередини, йому це вдалося шляхом терору, залякування і підкупу. Тим не менше ситуація коли захоплені в полон сотні російських так званих срочніков, вона здатна підірвати консенсус російської нації щодо підтримки цієї війни. Тому що одна річ коли на фронт відправляються зеки, і добровільно ті, що підписали контракт і абсолютно інша річ коли страждають молоді люди з точки зору російського обивателя", - зазначив військовий.

Володимир Омелян також зауважив, що Китай стурбований нанесенням удару по "ядерній державі, союзнику фактично Китаю і де-юре, і де-факто і немає жодної відповіді".

"Тут справа серйозна, ми дійсно, я бачу, налаштовані перенести війну на територію Російської Федерації і у Путіна зараз дуже непроста історія, але непроста історія залишається і у нас, ми повинні не забувати, що попри те, що ми захопили тисячу квадратних кілометрів російської території, як вчора було заявлено, сьогодні це вже вочевидь більше, росіяни захопили понад 100 тисяч квадратних кілометрів української території, тому знаючи росіян про якийся рівноцінний обмін все на все вести мову не доведеться, війна триватиме, але в Росії стає все менше ресурсів, коли вони говорять, що вони готові воювати до кінця - вони блефують", - додав політик.

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, начебто Збройні сили України намагалися прорвати російський кордон, але цьому нібито змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію". У Головному управлінні розвідки українського Міноборони відмовилися коментувати заяви щодо Курської області.

7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію в Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". В цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

8 серпня у росгвардії заявили, що вжили додаткових заходів безпеки на Курській АЕС задля убезпечення "особливо важливого об'єкта".

The Washington Post написав, що Україна взяла під контроль газорозподільчу станцію в Суджі Курської області. До цього росіяни стверджували, що ЗСУ зайняли кілька прикордонних сіл і частину міста Суджа. Аналітичний центр VoxCheck разом із "Суспільним" підтвердили знищення колони російської техніки в селі Октябрьське Рильського району Курської області РФ.

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що дії в Курській області РФ "відповідають політиці США" та жодним чином не спричиняють ескалацію.

У пʼятницю, 9 серпня, стало відомо, що терористи з ПВК Вагнера мають намір воювати за Росію в Курській області.

10 серпня президент України Володимир Зеленський назвав операцію в Курській області "витисканням війни на територію агресора". Уночі того ж дня в Брянській, Курській та Білгородській областях Росії влада ввела режим контртерористичної операції

11 серпня партизанський рух "Атеш" повідомив про перекидання російської 810-ї бригади з Покровського напрямку (Донеччина) на Курщину. Перед цим згадана бригада окупантів діяла на Херсонщині.

12 серпня тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смирнов відзвітував Путіну, що ЗСУ взяли під контроль 28 населених пунктів на Курщині. Натомість за підрахунками DeepState їхня кількість становить 44.

13 серпня стало відомо, що просування Сил оборони в Курській області РФ триває, наразі під контролем України 74 населені пункти..