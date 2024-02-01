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У Росії визнали, що внаслідок ударів України по НПЗ втратили третину експорту бензину та понад 20% дизелю

1 лютого, 2024 четвер
20:57
Війна з Росією Пожежа на Ільському НПЗ в РФ

У результаті ударів України по НПЗ РФ втратила третину експорту бензину та понад 20% дизелю

Про це пише The Moscow News з посиланням на дані Міненерго РФ.

Нальоти українських безпілотників, які у січні щонайменше шість разів атакували об'єкти нафтогазової інфраструктури Росії, вдарили по експорту великих нафтових компаній.

За підсумками першого місяця 2024 року російські нафтовики скоротили вивезення за кордон бензину на 37%, прозвітував Міненерго РФ. Продаж дизельного пального — найбільшої статті експорту нафтопродуктів — знизився на 23%. Скорочення експорту стало результатом "позапланових ремонтів" на нафтопереробних заводах та необхідності постачати внутрішній ринок, пояснили у відомстві.

Якщо атаки триватимуть із нинішньою інтенсивністю, "незручність може перетворитися на проблему", вважає запрошений науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир Сергій Вакуленко. Він зазначив, що НПЗ "важливі для економіки та для ведення війни — автомобілі та вантажівки, трактори та комбайни, танки та кораблі, цивільні та військові літаки треба заправляти бензином, дизпаливом та гасом, а не сирою нафтою".

  • 18 січня міноборони РФ заявило про атаку безпілотників на Московську та Ленінградську області. Натомість ЗМІ пишуть, що уламки БПЛА впали на нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі, це може бути спецоперація ГУР.
  • У ніч на 25 січня в російському місті Туапсе у Краснодарському краю внаслідок атаки дронів виникла пожежа на нафтобазі. Це спецоперація Служби безпеки.
  • Уранці 29 січня росіяни заявили про влучання безпілотника у нафтопереробний завод "Славнефть-ЯНОС" у Ярославлі.
  • Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю CNN 31 січня заявив, що атаки по важливих інфраструктурних об'єктах у різних містах Російської Федерації можуть значно посилитись.

Теги:
Росія
нафта
безпілотник
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