У Росії визнали, що внаслідок ударів України по НПЗ втратили третину експорту бензину та понад 20% дизелю

Про це пише The Moscow News з посиланням на дані Міненерго РФ.

Нальоти українських безпілотників, які у січні щонайменше шість разів атакували об'єкти нафтогазової інфраструктури Росії, вдарили по експорту великих нафтових компаній.

За підсумками першого місяця 2024 року російські нафтовики скоротили вивезення за кордон бензину на 37%, прозвітував Міненерго РФ. Продаж дизельного пального — найбільшої статті експорту нафтопродуктів — знизився на 23%. Скорочення експорту стало результатом "позапланових ремонтів" на нафтопереробних заводах та необхідності постачати внутрішній ринок, пояснили у відомстві.

Якщо атаки триватимуть із нинішньою інтенсивністю, "незручність може перетворитися на проблему", вважає запрошений науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир Сергій Вакуленко. Він зазначив, що НПЗ "важливі для економіки та для ведення війни — автомобілі та вантажівки, трактори та комбайни, танки та кораблі, цивільні та військові літаки треба заправляти бензином, дизпаливом та гасом, а не сирою нафтою".